لامع وناعم وبراق
صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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لامع وناعم وبراق
صمّمت الألواح الأطول لجهاز تمليس الشعر Essential Care خصيصًا لتستمتعي بالسرعة وسهولة الاستخدام، وهي تمنحك تصفيفة الشعر المنسدلة التي ترغبين في الحصول عليها بوقت أسرع مع العناية بشعرك في الوقت نفسه. إكتشف كلّ المميزات
تسمح الألواح الأطول باتصال أفضل مع الشعر وتساعدك على الحصول على نتائج تمليس مثالية في وقت أقل.
تتيح لك درجة الحرارة العالية هذه إمكانية تغيير تسريحة شعرك وتمنحك المظهر المثالي الذي تريدينه.
يتميز جهاز تمليس الشعر بوقت إحماء سريع يجعله جاهزًا للاستخدام في غضون 60 ثانية
يتميّز جهاز تمليس الشعر بآلية قفل الإغلاق. تعمد هذه الميزة المتوفرة في قاعدة الجهاز إلى قفل الألواح، مما يجعل التخزين سريعًا وسهلاً ويساعد في حماية الجهاز من التعرّض لضرر غير متعمد.
فولتية عالمية تضمن الحصول على رفيق السفر المثالي
تفيد تقنية السلك الدوّار في تدوير السلك لمنع تشابك الأسلاك.
ضمان عالمي لمدة سنتين.
تصدر ألواح السيراميك والتورمالين أيونات سالبة، مما يسمح بالحصول على شعر لامع غير متطاير وخالٍ من التجعيدات.
المواصفات التقنية
الميزات
الخدمة