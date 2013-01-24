ناعمة ومريحة
تسمح لك آلة الحلاقة Philips هذه المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
تسمح لك آلة الحلاقة Philips هذه المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.
ناعمة ومريحة
تسمح لك آلة الحلاقة Philips هذه المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ناعمة ومريحة
تسمح لك آلة الحلاقة Philips هذه المصمّمة حديثاً بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية. وهي مصمّمة لزيادة راحتك.
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.
تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
النظام ثنائي الشفرات: الشفرة الأولى تقوم بالرفع، والشفرة الثانية تقوم بالقطع للوصول إلى حلاقة كاملة مريحة.
يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
الملحقات
الطاقة