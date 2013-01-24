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Shaver series 3000

آلة حلاقة كهربائية

HQ7290/16
التصنيف الإجمالي / 5
  • ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة
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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    HQ7290/16
    التصنيف الإجمالي / 5

    ناعمة ومريحة

    تسمح لك آلة الحلاقة المصمّمة حديثاً هذه من Philips بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    تسمح لك آلة الحلاقة المصمّمة حديثاً هذه من Philips بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية.

    ناعمة ومريحة

    تسمح لك آلة الحلاقة المصمّمة حديثاً هذه من Philips بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Shaver series 3000 آلة حلاقة كهربائية

    ناعمة ومريحة

    تسمح لك آلة الحلاقة المصمّمة حديثاً هذه من Philips بالحصول على حلاقة ناعمة ومريحة. ناعمة: تضمن لك التقنية المتقدمة الحصول على حلاقة ناعمة. مريحة: ما عليك إلا غسلها تحت الحنفية.

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      ناعمة ومريحة

      تحلق أقصر الشعيرات

      تقنية رفع وقص فعالة

      تقنية رفع وقص فعالة

      يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

      نظام Reflex Action

      نظام Reflex Action

      تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

      رؤوس عائمة منفردة

      رؤوس عائمة منفردة

      تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.

      نظام قص دقيق

      نظام قص دقيق

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

      آلة حلاقة قابلة للغسل

      يمكن غسل آلة الحلاقة المضادة للماء من Philips بسهولة تحت الحنفية.

      آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

      بالعرض الكامل، آلة الحلاقة المنبثقة مثالية لتنعيم السوالف والشاربين.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • نظام قص دقيق
        • تقنية رفع وقص فعالة
        تتبع دقيق
        • نظام Reflex Action
        • رؤوس مرنة منفردة
        إنشاء المظهر
        أداة تشذيب دقيقة

      • سهولة الاستعمال

        شاشة عرض
        • مؤشر امتلاء البطارية
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        • مؤشر الشحن
        جاري الشحن
        • سلكي/لاسلكي
        • شحن سريع
        جاري الشحن
        ساعة واحدة
        وقت الحلاقة
        10 أيام
        تنظيف
        قابلة للغسل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        لكر

      • الملحقات

        الصيانة
        • فرشاة التنظيف
        • غطاء واقٍ

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        30  دقيقة

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