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  • ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة ناعمة ومريحة

    7000 Series آلة حلاقة كهربائية

    HQ7340

    ناعمة ومريحة

    تضم آلة حلاقة Philips الكهربائية هذه نظام Precision Cutting الفريد مع رؤوس حلاقة رفيعة جدًا بفتحات لحلاقة الشعر الطويل وثقوب لحلاقة الشعيرات القصيرة جدًا. ويمكن أيضًا غسل آلة الحلاقة بالكامل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    7000 Series آلة حلاقة كهربائية

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    ناعمة ومريحة

    تحلق أقصر الشعيرات

    • نظام قص دقيق
    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تتوفر في آلة الحلاقة من Philips رؤوس رفيعة للغاية مزودة بفتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة وثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    نظام Reflex Action

    نظام Reflex Action

    تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية

    رؤوس حلاقة ناعمة

    رؤوس حلاقة ناعمة

    تمكّن ميزة النعومة على البشرة التي تتمتع بها رؤوس الحلاقة من philips هذه احتكاكًا ناعمًا مع البشرة لحلاقة مريحة.

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

    آلة حلاقة منبثقة تتحرر بنابض

    يُعدّ رأس تشذيب العرض الكامل الذي يظهر بكبسة زر حلاً مثاليًا للعناية بمظهر السوالف والشارب.

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      30  دقيقة

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      لكر

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدال كل عام برأس HQ8

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      • نظام Reflex Action
      • رؤوس مرنة منفردة
      نظام الحلاقة
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      SkinComfort
      رؤوس حلاقة ناعمة

    • سهولة الاستخدام

      جاري الشحن
      سلكي/لاسلكي
      شاشة العرض
      • مؤشر امتلاء البطارية
      • مؤشر الشحن
      التنظيف
      قابلة للغسل
      جاري الشحن
      8 ساعات
      وقت الحلاقة
      10 أيام

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • غطاء للحماية
    • فرشاة التنظيف
    Badge-D2C

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