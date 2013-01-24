أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
يجمع إصدار SmatTouch-XL المحدود من Philips تاريخ Philips وWilliams العريق من حيث الإبداع والخبرة التقنية لابتكار آلة حلاقة بأداء عالٍ وفريد، مع مكونات سيارة Formula 1 مثل ألياف الكربون والكروم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
يجمع إصدار SmatTouch-XL المحدود من Philips تاريخ Philips وWilliams العريق من حيث الإبداع والخبرة التقنية لابتكار آلة حلاقة بأداء عالٍ وفريد، مع مكونات سيارة Formula 1 مثل ألياف الكربون والكروم.
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
يجمع إصدار SmatTouch-XL المحدود من Philips تاريخ Philips وWilliams العريق من حيث الإبداع والخبرة التقنية لابتكار آلة حلاقة بأداء عالٍ وفريد، مع مكونات سيارة Formula 1 مثل ألياف الكربون والكروم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
يجمع إصدار SmatTouch-XL المحدود من Philips تاريخ Philips وWilliams العريق من حيث الإبداع والخبرة التقنية لابتكار آلة حلاقة بأداء عالٍ وفريد، مع مكونات سيارة Formula 1 مثل ألياف الكربون والكروم.
يبقي رؤوس الحلاقة الثلاثة على اتصال دقيق ببشرتك لحلاقة سريعة وفعالة.
تقدم الخطوط الثلاثة لرؤوس الحلاقة Speed-XL مساحة حلاقة أكبر بـ 50% لحلاقة سريعة وناعمة. *بالمقارنة مع رؤوس الحلاقة الدوّارة العادية.
إنّ تحكم بالراحة الشخصية يتكيّف مع نوع بشرتك. حدّد الإعداد "عادي" (Normal) للحصول على حلاقة قريبة سريعة ومريحة. حدّد الإعداد "حسّاس" (Sensistive) للحصول على حلاقة قريبة مريحة وراحة قصوى للبشرة.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تتكيف مع كل منحنى في الوجه أو الرقبة بصورة تلقائية
تأكد من محاذاة شفرات آلة الحلاقة الحادة من Philips بشكل أقرب من البشرة للاستمتاع بحلاقة دقيقة بصورة استثنائية.
يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.
استخدم نظام Jet Clean لتنظيف الشفرات وتزييتها تلقائيًا. يقوم بشحن البطارية أيضًا بعد كل استخدام.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الملحقات