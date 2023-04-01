HR0722/00
حضّر النقانق أو الكباب أو كريات اللحم اللذيذة
حضّر اللحم المفروم في المنزل مع ملحق المفرمة لآلة المطبخ السلسلة 7000. بفضل الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ ومحرك آلة المطبخ القوي، نضمن لك الحصول على نتائج سريعة وناعمة. افرم 1 كغ من اللحم في أقل من دقيقتَين.*إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتيح لك فرم 1 كجم من اللحوم في أقل من دقيقتين*
أقراص طحم ناعم (5 مم) وخشن (8 مم) للحصول على القوام المثالي لمكوناتك، مهما كان ما تحضره.
لتحضير النقانق المصنوعة في المنزل مع الاتساق والشكل الصحيحين.
يمكن غسل كل من الشفرات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وآلة حشي النقانق وصينيّة التغذية والدافعة في الجلاية، ما يسمح بتنظيف الجهاز بسهولة عند انتهائك من استخدامه.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
ميزة السلامة
بلد المنشأ
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