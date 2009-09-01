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  • حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

    HS8440/23

    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    تتبع آلة الحلاقة الكهربائية هذه من Philips منحنيات وجهك بلطف لضمان حلاقة دقيقة، كما تتميز الحلقات بنمط الشد والرفع لتحضير البشرة لتجربة حلاقة رائعة. أما البلسم الجديد، فيحمي بشرتك من التهيّج.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    NIVEA آلة حلاقة مزودة بمستحضر NIVEA FOR MEN

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    حلاقة ناعمة وبشرة صحية

    ترطّب بشرتك أثناء الحلاقة

    • أنبوب التشذيب الدقيق
    رطّب بشرتك أثناء الحلاقة

    رطّب بشرتك أثناء الحلاقة

    يتم توزيع بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN بواسطة رؤوس الحلاقة على البشرة مباشرةً، ما يضمن ترطيبها أثناء عملية الحلاقة. ويتميّز البلسم بتركيبة Natural Microtec لحماية بشرتك من التهيّج

    تتبع منحنيات وجهك بلطف

    تتبع منحنيات وجهك بلطف

    تتبع منحنيات وجهك بلطف لتوفر لك حلاقة دقيقة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها

    تتبع نمط التمديد والرفع لحلاقة رائعة

    تتبع نمط التمديد والرفع لحلاقة رائعة

    تتميّز رؤوس الحلاقة بحلقات فريدة من نوعها تتبع نمط شد البشرة ورفع الشعر لتساهم بحلاقة رائعة

    تفتح المياه الساخنة المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

    تفتح المياه الساخنة المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

    يمكنك الحلاقة أثناء الاستحمام أو بعده: فالمياه الساخنة تفتح المسام، وتسمح بحلاقة دقيقة

    إعادة تعبئة سهلة لملطف الحلاقة

    إعادة تعبئة سهلة لملطف الحلاقة

    قم ببساطة بضخ بلسم الحلاقة الرجالي NIVEA FOR MEN من عبوة إعادة التعبئة مباشرةً في نظام حماية البشرة المتطوّر

    تشذيب الشوارب والسوالف

    تشذيب الشوارب والسوالف

    مثالية لتشذيب الشوارب والسوالف وتحديدها

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الصيانة
      غطاء واقٍ
      الكريمات والمستحضرات السائلة
      28 ml shaving conditioner starting can
      الحامل
      قاعدة للشحن
      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة ناعمة

    • الطاقة

      وقت التشغيل
      40  دقيقة

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      لكر

    • الخدمة

      رأس بديل
      استبدلها كل سنتين بـ HS85

    • أداء الحلاقة

      تتبع دقيق
      نظام تعقّب الثنايا Flex Tracker
      SkinComfort
      • نظام تفريغ ملطف NIVEA FOR MEN
      • حلقات الانزلاق
      نظام الحلاقة
      تقنية الرفع والقص Lift & Cut
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة ناعمة على البشرة

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      قابلة للغسل
      شاشة العرض
      • مؤشر امتلاء البطارية
      • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
      • مؤشر الشحن
      • قِفل للسفر
      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • شحن سريع
      • لاسلكي
      رطب وجاف
      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام
      جاري الشحن
      4 ساعات
      وقت الحلاقة
      13 يومًا

    Badge-D2C

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