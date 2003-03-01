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  • فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة

    Sensiflex رؤوس لفرشاة Sonicare

    HX2012

    فراشي بديلة بآلية تنظيف مزدوجة

    رأسا الفرشاة البديلة HX2012/30 (حزمة من قطعتَين) لفرشاة الأسنان الكهربائية Sensiflex من Philips Sonicare

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Sensiflex رؤوس لفرشاة Sonicare

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    • 2 قمع وصمام
    نظام حماية اللثة

    نظام حماية اللثة

    يتكيّف نظام حماية اللثة الحائز براءة اختراع من Philips Sonicare للحفاظ على الضغط المثالي أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة

    لتنظيف مساحات الأسنان المرئية

    لتنظيف مساحات الأسنان المرئية

    لتنظيف مساحات الأسنان المرئية، بينما يستهدف الرأس النشط البلاك الذي يصعب الوصول إليه بين الأسنان.

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي

    المواصفات التقنية

    • أداء التنظيف

      رؤوس الفرشاة
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