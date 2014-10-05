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  • نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان* نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان* نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*

    Philips Sonicare PowerUp فرشاة أسنان Sonicare مزوّدة ببطارية

    HX3631/06

    نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*

    تساعدك فرشاة PowerUp في إزالة التسوس وتبييض الأسنان بفضل عدد تمريرات أكبر في اليوم مقارنة بعدد تمريرات الفرشاة اليدوية في الشهر. وهي فرشاة سهلة الاستخدام تمامًا كفرشاة الأسنان اليدوية إلا أنها توفّر نتائج ممتازة وتجربة أفضل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare PowerUp فرشاة أسنان Sonicare مزوّدة ببطارية

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    نتائج أفضل مضمونة عند فحص الأسنان*

    العلامة التجارية الأولى الموصى بها من قبل خبراء الأسنان

    • إعداد واحد
    • رأس فرشاة واحد
    حركة تنظيف أسنان مألوفة

    حركة تنظيف أسنان مألوفة

    حركة تنظيف أسنان مألوفة ورأس فرشاة يشبه فرشاة الأسنان اليدوية، لكن مع قوة تنظيف تتخطى 15000 تمريرة في الدقيقة

    المساعدة على إزالة البلاك

    المساعدة على إزالة البلاك

    المساعدة على إزالة البلاك لأسنان ولثة صحية

    للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس

    للمساعدة على تقليل مخاطر التسوّس

    يساعد تنظيف الأسنان مرتين يوميًا على تقليل مخاطر التسوّس

    تساعد في تحسين صحة اللثة

    تساعد في تحسين صحة اللثة

    تساعد في تحسين صحة اللثة بشكل فعّال بواسطة عملية التنظيف الناعمة

    تساعد في تبييض الأسنان

    تساعد في تبييض الأسنان

    لابتسامة مشرقة ولامعة

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    فرشاة الأسنان آمنة للاستخدام على كل الأسنان مهما كانت حالتها

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعد المؤقت في ضمان الالتزام بوقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

    تقنية تتسم بالسرعة

    تقنية تتسم بالسرعة

    تمريرات أكثر في يوم واحد مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية في شهر واحد. أكثر من 15000 تمريرة فرشاة في الدقيقة

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      2 بطارية AA
      نوع البطارية
      بطارية قلويّة

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أزرق سكوبا

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنة

    • سهولة الاستخدام

      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة PowerUp
      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      عمر البطارية
      120 مرة تنظيف لمدة دقيقتين

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 PowerUp
      رؤوس الفرشاة
      1 PowerUp بحجم متوسط
      البطاريات
      2 AA

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      الأداء
      المساعدة على إزالة البلاك
      المؤقت
      SmarTimer
      فوائد التبييض
      تساعد في تبييض الأسنان
      السرعة
      ما يصل إلى 15000 تمريرة فرشاة/الدقيقة

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي

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    • استخدم فرشاة Sonicare PowerUp لمدة 90 يومًا، وإذا لم تكن راضيًا 100% لأي سبب كان، سنرسل لك تعويضًا كاملاً للمبلغ المدفوع.
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