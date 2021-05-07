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  • وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. مرحبًا بتقنية الاهتزازات الصوتية. وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. مرحبًا بتقنية الاهتزازات الصوتية. وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. مرحبًا بتقنية الاهتزازات الصوتية.

    1100 Series فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX3641/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. مرحبًا بتقنية الاهتزازات الصوتية.

    بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية وحركة فرشاة الأسنان التي نقدّمها، تتم إزالة البلاك بلطف وبشكل أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لغاية 3 مرات*.

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    1100 Series فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. مرحبًا بتقنية الاهتزازات الصوتية.

    إزالة البلاك بطريقة أفضل حتى 3 مرات*

    • تقنية الاهتزازات الصوتية
    • QuadPacer وSmarTimer
    • تصميم مريح
    • بطارية تدوم لمدة 14 يومًا
    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

    تدفع اهتزازات الشعيرات القوية الحبيبات الدقيقة بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة لتجربة منعشة. ستحصل على ما يساوي شهرَين من تنظيف الأسنان اليدوي في غضون دقيقتَين فقط.** 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة لتنظيف أسنانك بلطف والقضاء على البلاك، بحيث تستمتع بتنظيف يومي استثنائي.

    استخدام آمن ولطيف

    استخدام آمن ولطيف

    تمنحك فرشاة الأسنان Sonicare تنظيفًا دقيقًا من دون أن تكون قاسية على أسنانك ولثتك. تقدّم الاهتزازات الصوتية القوية واللطيفة في آن عملية تنظيف استثنائية وهي لطيفة على أسنانك ولثتك في الوقت نفسه.

    حسّن تجربة تنظيف الأسنان بفضل SmarTimer وQuadPacer

    حسّن تجربة تنظيف الأسنان بفضل SmarTimer وQuadPacer

    بفضل SmarTimer لمدة دقيقتَين وQuadPacer لمدة 30 ثانية، ستستمتع بتجربة موجّهة لتنظيف أسنانك للمدة الموصى بها في كل مناطق الفم، وذلك لضمان عملية تنظيف كاملة.

    تصميم مريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها

    تصميم مريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها

    تصميم رفيع وخفيف ومريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها لتزويدك بعملية تنظيف رائعة من دون أي مجهود.

    بطارية تدوم طويلاً لمدة 14 يومًا

    بطارية تدوم طويلاً لمدة 14 يومًا

    بطارية تدوم لغاية 14 يومًا لتتمكّن من استخدامها لفترة طويلة من دون الحاجة إلى شحنها.

    بدء استخدام سهل لانتقال سهل

    بدء استخدام سهل لانتقال سهل

    يمنحك برنامج بدء الاستخدام السهل خيار زيادة قوة تنظيف الأسنان بصورة تدريجية ولطيفة في أول 14 مرة تستخدم فيها فرشاة أسنانك الجديدة.

    استخدام أقل. إعادة استخدام أكثر

    قد تبدو محوّلات الطاقة صغيرة، ولكن عند تراكمها، تترك مواد البلاستك المصنوعة منها أثرًا كبيرًا في البيئة. من خلال التبديل إلى شاحن USB في Philips Sonicare السلسلة 1000-4000 فقط، يمكننا استخدام كمية أقل من البلاستك لغاية 189,210 كجم كل 4 سنوات. أثر قوي، أليس كذلك؟

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      DC5V

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      14 يومًا*****
      البطارية
      قابلة للشحن
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أخصر نعنع

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      تصميم مريح
      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1100 Series
      رؤوس الفرشاة
      رأس C1 SimplyClean واحد بحجم قياسي
      الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      لإزالة كمية أكبر من البلاك تصل إلى ثلاثة أضعاف*
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي

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    • vs manual toothbrush for healthier teeth and gums
    • قد تختلف النتائج الفردية
    • * بيانات على الملف
    • **** بالاستناد إلى فترَتي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا في الوضع القياسي
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