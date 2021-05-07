استخدام أقل. إعادة استخدام أكثر

قد تبدو محوّلات الطاقة صغيرة، ولكن عند تراكمها، تترك مواد البلاستك المصنوعة منها أثرًا كبيرًا في البيئة. من خلال التبديل إلى شاحن USB في Philips Sonicare السلسلة 1000-4000 فقط، يمكننا استخدام كمية أقل من البلاستك لغاية 189,210 كجم كل 4 سنوات. أثر قوي، أليس كذلك؟