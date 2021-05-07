HX3641/01
وداعًا لفرشاة الأسنان اليدوية. مرحبًا بتقنية الاهتزازات الصوتية.
بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية وحركة فرشاة الأسنان التي نقدّمها، تتم إزالة البلاك بلطف وبشكل أفضل من فرشاة الأسنان اليدوية لغاية 3 مرات*.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تدفع اهتزازات الشعيرات القوية الحبيبات الدقيقة بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة لتجربة منعشة. ستحصل على ما يساوي شهرَين من تنظيف الأسنان اليدوي في غضون دقيقتَين فقط.** 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة لتنظيف أسنانك بلطف والقضاء على البلاك، بحيث تستمتع بتنظيف يومي استثنائي.
تمنحك فرشاة الأسنان Sonicare تنظيفًا دقيقًا من دون أن تكون قاسية على أسنانك ولثتك. تقدّم الاهتزازات الصوتية القوية واللطيفة في آن عملية تنظيف استثنائية وهي لطيفة على أسنانك ولثتك في الوقت نفسه.
بفضل SmarTimer لمدة دقيقتَين وQuadPacer لمدة 30 ثانية، ستستمتع بتجربة موجّهة لتنظيف أسنانك للمدة الموصى بها في كل مناطق الفم، وذلك لضمان عملية تنظيف كاملة.
تصميم رفيع وخفيف ومريح لسهولة الإمساك بفرشاة الأسنان واستخدامها لتزويدك بعملية تنظيف رائعة من دون أي مجهود.
بطارية تدوم لغاية 14 يومًا لتتمكّن من استخدامها لفترة طويلة من دون الحاجة إلى شحنها.
يمنحك برنامج بدء الاستخدام السهل خيار زيادة قوة تنظيف الأسنان بصورة تدريجية ولطيفة في أول 14 مرة تستخدم فيها فرشاة أسنانك الجديدة.
قد تبدو محوّلات الطاقة صغيرة، ولكن عند تراكمها، تترك مواد البلاستك المصنوعة منها أثرًا كبيرًا في البيئة. من خلال التبديل إلى شاحن USB في Philips Sonicare السلسلة 1000-4000 فقط، يمكننا استخدام كمية أقل من البلاستك لغاية 189,210 كجم كل 4 سنوات. أثر قوي، أليس كذلك؟
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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