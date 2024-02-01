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  • العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة

    Philips Sonicare 3100 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

    HX4031/21

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة

    انتقل إلى استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية بكل سهولة مع فرشاة الأسنان الأساسية Sonicare من Philips من السلسلة 3000. استمتع بإزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 5 مرات مقارنة بفرشاة الأسنان اليدوية.

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    Philips Sonicare 3100 فرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن

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    العناية الأساسية لصحة الأسنان واللثة

    تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك لغاية 5 مرات*

    • تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك بـ 5 مرات
    • مستشعر الضغط
    • 3 مستويات من القوة
    • البرنامج السهل للمبتدئين
    • SmartTimer وQuadpacer
    تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك لغاية 5 مرات*

    تزيل بلطف كمية أكبر من البلاك لغاية 5 مرات*

    تأتي فرشاة الأسنان الكهربائية هذه برأس فرشاة W الخاص بنا. وتستخدم شعيرات كثيفة ومتراصة لإزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 5 مرات*، مع منح فمك بأكمله نظافة منعشة.

    Sonicare Fluid Action

    Sonicare Fluid Action

    تنظف فراشي الأسنان من Philips Sonicare الأسنان بلطف وفعالية وتعتني بأسنانك ولثتك مع 31000 حركة للشعيرات. تدعم حركة Sonicare Fluid Action الشعيرات لتنظيف أسنانك عن طريق إدخال السائل بعمق بين الأسنان وعلى طول اللثة.

    ساعد في الحفاظ على صحة اللثة مع مستشعر الضغط

    ساعد في الحفاظ على صحة اللثة مع مستشعر الضغط

    يسهل تنظيف الأسنان مع الضغط بقوة، لذا تم تزويد فرشاة الأسنان Sonicare من Philips هذه بمستشعر ضغط مزود بملاحظات لمسية لاكتشاف الضغط المفرط. إذا كنت تنظف أسنانك وتضغط بقوة، فسيعلمك المستشعر بذلك عن طريق إصدار اهتزازات لطيفة كتذكير بضرورة خفض الضغط من أجل المساعدة في الحفاظ على صحة اللثة.

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    اختر تجربة التنظيف المثالية

    استمتع بتنظيف مريح مع 3 إعدادات للشدة. اختر بين المستوى العالي والمتوسط والمنخفض. ويمكنك الحصول على ما تريد، سواء كنت ترغب في مزيد من القوة أم تركيز مُحدد في أثناء التنظيف.

    انتقل بسهولة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة الكهربائية

    انتقل بسهولة إلى تنظيف الأسنان بالفرشاة الكهربائية

    صُمم برنامج Sonicare Easy-Start تحديدًا لمن يستخدمون فرشاة الأسنان الكهربائية لأول مرة. يتيح لك البرنامج زيادة قوة التنظيف تدريجيًا وبلطف خلال أول 14 جلسة تنظيف.

    جلسات تنظيف موجهة

    جلسات تنظيف موجهة

    استمتع بجلسة تنظيف مثالية مع مؤقتات التنظيف من Sonicare. كل 30 ثانية، سيُنبّهك جهاز BrushPacer لتنظيف منطقة جديدة. وبعد دقيقتين، سيُشير SmartTimer إلى اكتمال جلسة التنظيف.

    بطارية تدوم لمدة 14 يومًا

    بطارية تدوم لمدة 14 يومًا

    استمتع بما يصل إلى 14 يومًا من التنظيف بالفرشاة بانتظام بعد عملية شحن واحدة كاملة، ما ينقلك إلى مستوى راحة عالٍ في روتين تنظيف الأسنان بالفرشاة.

    المواصفات التقنية

    • درجات القوة

      مرتفع
      To boost your clean
      منخفض
      For sensitive teeth and gums

    • Intensities

      Medium
      For an everyday clean

    • الطاقة

      الفولتية
      DC5V

    • المواصفات الفنية

      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      لغاية 14 يومًا
      البطارية
      Rechargeable
      نوع البطارية
      Lithium ION

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      White

    • الخدمة

      الضمان
      2-year limited warranty

    • سهولة الاستخدام

      المقبض
      Slim ergonomic design
      توافق المقبض
      Easy click-on brush heads
      مؤشر مستوى البطارية
      Light shows battery status
      المؤقت
      SmarTimer and QuadPacer

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      1 3100 Series
      رأس الفرشاة
      1 Optimal White W
      الشاحن
      1 USB charger

    • أداء التنظيف

      إزالة البلاك
      إزالة ما يصل إلى 5 أضعاف كمية البلاك*

    • الأوضاع

      التنظيف
      For exceptional everyday clean

    Badge-D2C

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