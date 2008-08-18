HX6902/02
تنظيف متقن
تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.
أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.
توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.
يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر
تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية
تساعد فرشاة الأسنان الكهربائية هذه Sonicare من Philips في إزالة البقع عن أسنانك وتخفيفها للاستمتاع بابتسامة أكثر إشراقًا.
تزيل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة كمية من اللويحات تصل إلى ضعفي الكمية التي تزيلها فرشاة الأسنان العادية.
فرشاة أسنان Sonicare من Philips مع وضع اللثة الحساسة: تنظيف لطيف ولكن دقيق للثة الحساسة
تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية من Sonicare بإجراء تنظيف ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
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