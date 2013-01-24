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Philips Sonicare FlexCare

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6942/04
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Sonicare
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    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6942/04
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تعرّف على المعنى الجديد للنظافة

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تعرّف على المعنى الجديد للنظافة

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات

    تعرّف على المعنى الجديد للنظافة

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تعرّف على المعنى الجديد للنظافة

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات

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      تعرّف على المعنى الجديد للنظافة

      مع ميزات FlexCare

      • 3 أوضاع
      • رأسان للفرشاة

      مصمم ليتناسب مع الفم بشكل أفضل

      من شأن تناسب حجم الخطوط المحيطة لرأس فرشاة ProResult ونطاق الشعيرات الأعرض وحركة الإزالة الأوسع توفير تغطية أفضل للأسنان.

      3 أوضاع مرنة للتنظيف بالفرشاة وبرنامجان للتنظيف مخصصان

      3 أوضاع مرنة للتنظيف بالفرشاة وبرنامجان للتنظيف مخصصان

      عناية سريعة: دورة تنظيف بالفرشاة لمدة دقيقة واحدة لتنظيف سريع

      دورة تنظيف بالفرشاة لمدة دقيقة واحدة في وضع التنظيف للحصول على تنظيف سريع.

      عناية قصوى: 3 دقائق لعناية روتينية مطولة

      3 دقائق لعناية روتينية مطولة.

      مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

      موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

      مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

      يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

      المواصفات التقنية

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        أبيض وأخضر

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        • 1 ProResults قياسي
        • 1 ProResults صغير
        المقابض
        1 FlexCare
        الشاحن
        1

      • أداء التنظيف

        موقت
        Quadpacer وSmarTimer
        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        الفوائد الصحية
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        فوائد التبييض
        لتبييض الأسنان لغاية درجتَين
        Performance
        إزالة حتى 83% من اللويحات السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها

      • الطاقة

        فولتية
        110-220 فولت

      • الأوضاع

        وضعان لعادات التنظيف اليومية
        Go Care وMax Care
        التدليك
        تدليك منعش
        Sensitive
        تنظيف لطيف على الأسنان واللثة
        Clean
        من أجل تنظيف يومي استثنائي

      • سهولة الاستعمال

        مؤشر مستوى البطارية
        يشير الضوء إلى حالة البطارية
        مقبض
        • تصميم مريح
        • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
        وقت تنظيف الأسنان
        ما يصل إلى أسبوعين
        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى أسبوعين

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