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    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6982/10

    تنظيف متقن

    تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare FlexCare فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل FlexCare

    تنظيف متقن

    • 3 أوضاع
    • رأسان للفرشاة
    • مُعقِّم رأس فرشاة بالأشعة فوق البنفسجية
    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    إجراء التنظيف الديناميكي لفرشاة Sonicare يدفع السائل بين الأسنان

    تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.

    عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    عنق رأس فرشاة معقوف للوصول بشكل أفضل إلى الأسنان الخلفية

    يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أسنان أكثر بياضًا بشكل طبيعي بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة

    أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    أثبتت الاختبارات أنها آمنة وناعمة

    إن Philips Sonicare هي فرشاة أسنان كهربائية لطيفة يمكن استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة بسرعة عند استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان)، وهي آمنة للاستخدام عند ترميم الأسنان (مع الحشوات والتيجان والتلبيسات) وعند وجود جيوب دواعم الأسنان أيضًا.

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

    تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط

    توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    مؤقت لمدة دقيقتين لضمان وقت تنظيف الأسنان الموصى به

    يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    مؤقت Quadpacer بفواصل زمنية يحث على تنظيف الأسنان بشكل دقيق

    موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    برنامج سهل للمبتدئين للتأقلم مع تجربة Sonicare

    تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية

    خمسة أوضاع مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

    خمسة أوضاع مختلفة لتجربة تنظيف أفضل

    تتضمن الأوضاع الثلاث وضع تنظيف لتوفير عملية تنظيف متميزة في غضون دقيقتين إضافة إلى وضع اللثة الحساسة لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. أما الوضع الثالث فهو وضع التدليك لتنشيط خلايا اللثة.

    مُعقِّم رؤوس فرشاة بالأشعة فوق البنفسجية - فرشاة أنظف وصحة أفضل للفم

    تعقيم وشحن وتخزين في منتج واحد. يساعد مُعقِّم رؤوس الفرشاة بالأشعة فوق البنفسجية في إبقاء رأس الفرشاة خاليًا من البكتريا. فهو يقتل حتى 99% من البكتريا والفيروسات.*

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      الفولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      ما يصل إلى أسبوعين
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أبيض وأخضر

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      نظام رأس الفرشاة
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      • تصميم مريح
      • مقبض مطاطي لسهولة الإمساك
      مؤشر مستوى البطارية
      يشير الضوء إلى حالة البطارية
      وقت تنظيف الأسنان
      ما يصل إلى أسبوعين

    • العناصر المضمنة

      المقابض
      1 FlexCare
      رؤوس الفرشاة
      • 1 ProResults قياسي
      • 1 ProResults صغير
      حقيبة للسفر
      1 طري
      الشاحن
      1
      مُعقِّم بالأشعة فوق البنفسجية
      نعم

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      تساعد في تحسين صحة اللثة
      الأداء
      إزالة حتى 83% من اللويحات السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها
      المؤقت
      Quadpacer وSmarTimer
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      فوائد التبييض
      لتبييض الأسنان لغاية درجتَين

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      التدليك
      تدليك منعش
      حساسة
      تنظيف لطيف على الأسنان واللثة
      وضعان لعادات التنظيف اليومية
      Go Care وMax Care

    Badge-D2C

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