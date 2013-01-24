تنظيف متقن
تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف متقن
تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف متقن
تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف متقن
تكنولوجيا مبتكرة لتوفير نتائج أفضل. والآن ثمة طريقة مضمونة لتعزيز صحة الفم ألا وهيPhilips Sonicare FlexCare الجديدة التي تتلاءم مع احتياجاتك المتعلقة بالعناية بالفم. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز فرشاة الأسنان الكهربائية Philips Sonicare بإجراء ديناميكي وفريد للوصول بلطف وفعالية إلى الأماكن العميقة بين الأسنان وعلى طول خط اللثة.
يسهّل عنق رأس فرشاة الأسنان هذه المزويّ بشكل فريد إمكانية الوصول إلى الأسنان الخلفية مما يزيل اللويحات السنية في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.
أثبتت آلية التنظيف الديناميكي لفرشاة الأسنان هذه مع اتصالها المباشر والواسع مع كل سنّ قدرتها على إزالة البقع اليومية لمساعدتك في الحفاظ على بياض أسنانك الطبيعي.
إن Philips Sonicare هي فرشاة أسنان كهربائية لطيفة يمكن استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان (تبلى رؤوس الفرشاة بسرعة عند استخدامها مع جهاز تقويم الأسنان)، وهي آمنة للاستخدام عند ترميم الأسنان (مع الحشوات والتيجان والتلبيسات) وعند وجود جيوب دواعم الأسنان أيضًا.
توفّر فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips تنظيفًا مثاليًا بين الأسنان وعلى طول خط اللثة للاستمتاع بلثة صحية أكثر في غضون أسبوعَين فقط.
يساعد المؤقت لمدة دقيقتين الموجود على فرشاة الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips على تخصيص وقت تنظيف الأسنان الموصى به من قبل أطباء الأسنان
موقت بفواصل زمنية من 30 ثانية يشير إلى إتمام تنظيف ربع مساحة الفم في كل مرة وينبهك إلى مواصلة التنظيف لتحقيق عملية تنظيف متناسقة بشكل أكبر
تزيد الطاقة بلطف خلال أول 14 مرة استخدام للتأقلم مع تجربة فرشاة أسنان Philips Sonicare الكهربائية
تتضمن الأوضاع الثلاث وضع تنظيف لتوفير عملية تنظيف متميزة في غضون دقيقتين إضافة إلى وضع اللثة الحساسة لتنظيف لطيف لكن دقيق للثة. أما الوضع الثالث فهو وضع التدليك لتنشيط خلايا اللثة.
تعقيم وشحن وتخزين في منتج واحد. يساعد مُعقِّم رؤوس الفرشاة بالأشعة فوق البنفسجية في إبقاء رأس الفرشاة خاليًا من البكتريا. فهو يقتل حتى 99% من البكتريا والفيروسات.*
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
العناصر المرفقة
أداء التنظيف
الطاقة
الأوضاع
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
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