HX7011/10
طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.
يوصى باستخدام Sonicare E-Series من Philips للأشخاص الذين يركّزون على إزالة البلاك بشكل فعال كل يوم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميّز رأس فرشاة Sonicare من Philips بشكل متعرّج ليتناسب بطريقة طبيعية مع شكل أسنانك، لعملية تنظيف دقيقة.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
يمكن تركيب رؤوس فراشي E-Series من Philips Sonicare على مقبض الفرشاة وفكّها لملاءمة محكمة ولعملية صيانة وتنظيف سهلة.
على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.
قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.
التصميم واللون الخارجي
التوافق
العناصر المضمنة
الجودة والأداء
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