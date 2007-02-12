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  • طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة. طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة. طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.

    Philips Sonicare e-Series رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX7012/10

    طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.

    يوصى باستخدام Sonicare E-Series من Philips للأشخاص الذين يركّزون على إزالة البلاك بشكل فعال كل يوم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Sonicare e-Series رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل E-series

    طاقة عالية. تنظيف عالي الجودة.

    بداية منعشة للعناية بصحة الفم

    • 2 قمع وصمام
    • حجم صغير
    • تركيب بالتدوير
    رأس الفرشاة الكلاسيكي لدينا

    رأس الفرشاة الكلاسيكي لدينا

    يتميّز رأس فرشاة Sonicare من Philips بشكل متعرّج ليتناسب بطريقة طبيعية مع شكل أسنانك، لعملية تنظيف دقيقة.

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare

    تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.

    تصميم نظام يمكن تركيبه بالتدوير لمنتجات Essence وElite وXtreme وAdvance

    تصميم نظام يمكن تركيبه بالتدوير لمنتجات Essence وElite وXtreme وAdvance

    يمكن تركيب رؤوس فراشي E-Series من Philips Sonicare على مقبض الفرشاة وفكّها لملاءمة محكمة ولعملية صيانة وتنظيف سهلة.

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

    على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.

    شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

    شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

    قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      باللون الأبيض
      درجة صلابة الشعيرات
      متوسط
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      صغيرة الحجم

    • التوافق

      نظام رأس الفرشاة
      تركيب بالتدوير
      مناسب لهذه الطرازات
      Essence+‎

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      2 e-Series بحجم صغير

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    Badge-D2C

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