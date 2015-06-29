HX8911/02
لإزالة بقع أكثر بنسبة تصل إلى 100% في غضون أسبوع واحد فقط*
استمتع بابتسامة أفضل كل يوم من دون التوقّف عن تناول الطعام والمشروبات التي تحبها والتي تتسبب بالبقع! إن فرشاة الأسنان Sonicare من Philips الخاصة بالتبييض والقابلة لإعادة الشحن مثبتة لقدرتها على إزالة بقع إضافية بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون أسبوع واحد فقط*.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يسمح لك HealthyWhite+ بتنظيف أسنانك على طريقتك. يمكنك تعزيز قوة التنظيف بواسطة 3 إعدادات قوة، بالإضافة إلى وضعَين لتلبية احتياجات التبييض والتنظيف الخاصة بك. اختر "تنظيف" لإزالة البلاك بشكل استثنائي في غضون دقيقتَين، و"تبييض" لإزالة البقع، كالقهوة أو الشاي، وتبييض الأسنان لغاية درجتَين في غضون أسبوعَين فقط.
تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.
بفضل التنظيف المثالي من HealthyWhite+، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا بفضل إمكانية إزالة كمية أكبر من البلاك على طول اللثة حتى 7 مرات مقارنة بالفرشاة اليدوية.
يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.
تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
الأوضاع
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.