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  • ابتسامة بيضاء بدون عناء ابتسامة بيضاء بدون عناء ابتسامة بيضاء بدون عناء

    Philips Sonicare 9000 Series فرشاة أسنان كهربائية إصدار خاص

    HX9911/92

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    ابتسامة بيضاء بدون عناء

    ابدأ كل يوم بأناقة مع تقنية Sonicare المتطورة لأسنان أكثر بياضًا وصحة فموية. إنها لطيفة على اللثة مع تطبيق متصل للتدريب والتتبع. اختر من بين 4 أوضاع و3 مستويات شدة لتجربة تنظيف أسنان شخصية.

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    Philips Sonicare 9000 Series فرشاة أسنان كهربائية إصدار خاص

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    ابتسامة بيضاء بدون عناء

    أسنان أكثر بياضًا في 3 أيام فقط*

    • تطبيق متصل يتتبع التقدم
    • مستشعر الضغط المضمّن
    • ميزة الكشف عن رأس الفرشاة الذكية
    • 4 أوضاع، 3 درجات قوة
    أزل البقع السطحية لأسنان أكثر بياضًا في 3 أيام فقط*.

    أزل البقع السطحية لأسنان أكثر بياضًا في 3 أيام فقط*.

    عزز ابتسامتك المشرقة مع تقنية Sonicare المتطورة. تزيل شعيرات التلميع البقع بنسبة تصل إلى 100% أكثر من فرشاة الأسنان اليدوية، لتحصل على أسنان أكثر بياضًا في 3 أيام فقط*.

    قوي على البلاك ولطيف على اللثّة

    قوي على البلاك ولطيف على اللثّة

    صُمم رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Control ليقدّم لك أعمق عملية تنظيف على الإطلاق. تتبع الجوانب والشعيرات المرنة والناعمة منحنيات أسنانك بشكل مثالي، لتزويدك بمستوى ملامسة أكبر مع السطح بـ 4 مرات والمساعدة في استهداف البقع التي يصعب الوصول إليها***

    تصميم أنيق لتجربة تنظيف أسنان فاخرة

    تصميم أنيق لتجربة تنظيف أسنان فاخرة

    تأتي السلسلة 9000 من DiamondClean بتصميم ظلالي مميز لتجربة تنظيف أسنان فاخرة ومريحة تناسب ذوقك. حقيبة سفر رفيعة وصغيرة الحجم بلون متناسق، ترافقك أينما ذهبت.

    تقنية Sonicare المتطورة لتنظيف قوي ولطيف

    تقنية Sonicare المتطورة لتنظيف قوي ولطيف

    تتحرك اهتزازات صوتية قوية 62000 مرة كل دقيقة لتحفيز فقاعات مكافحة البلاك بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. تزيل ما يصل إلى 10 أضعاف من البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية.

    4 أوضاع و3 درجات قوة لتجربة تنظيف أسنان مخصصة

    4 أوضاع و3 درجات قوة لتجربة تنظيف أسنان مخصصة

    اختر من بين 4 أوضاع تنظيف: Clean لتنظيف يومي استثنائي، وWhite+‎ لابتسامة مشرقة، وGum Health لتنظيف لطيف وفعال، وDeep Clean+‎ لتنظيف عميق ومنعش. ثلاثة درجات قوة من منخفضة إلى عالية تتيح لك تحسين الأداء أو العناية باللثة الحساسة.

    يُعلمك مستشعر الضغط إذا كنت تضغط بقوة زائدة.

    يُعلمك مستشعر الضغط إذا كنت تضغط بقوة زائدة.

    قد لا تلاحظ إذا كنت تنظف أسنانك بقوة زائدة، لكن فرشاة DiamondClean من السلسلة 9000 ستلاحظ ذلك. إذا كنت بحاجة إلى تخفيف الضغط، فستصدر فرشاة الأسنان صوتًا نابضًا. إنه تنبيه يُذكّرك بترك مهمة التنظيف لرأس الفرشاة.

    ميزة BrushSync لتحديد أفضل وضع لك تلقائيًا

    ميزة BrushSync لتحديد أفضل وضع لك تلقائيًا

    تضمن رؤوس الفرشاة الذكية أنك تستخدم الوضع ومستوى القوة المناسبَين للحصول على أفضل عملية تنظيف ممكنة. إذا كنت تستخدم رأس الفرشاة C3 Premium Plaque Control، فستقوم تقنية BrushSync الخاصة بـ DiamondClean 9000 بمزامنة رأس الفرشاة تلقائيًا مع وضع White+‎ للمساعدة في تبييض أسنانك.

    تطبيق Sonicare للتدريب وتقارير التقدم

    تطبيق Sonicare للتدريب وتقارير التقدم

    تقدّم لك DiamondClean 9000 التوجيهات اللازمة لتحسين عادات تنظيف الأسنان الصحية والحفاظ عليها إلى حين زيارة طبيب الأسنان المقبلة. تُعلمك المستشعرات الذكية والمضمّنة عند ممارسة ضغط مفرط، وسيساعدك تقرير التقدّم المخصص في البقاء على المسار الصحيح لمعرفة مدى تحسّنك مع الوقت، من خلال توصيل فرشاة الأسنان بتطبيق Sonicare.

    المواصفات التقنية

    • الاتصالية

      تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
      تطبيق تنظيف الأسنان المتصل

    • الطاقة

      فولتية
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
      14 يومًا***
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      تدرّج لون الزمرّد الأزرق

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • التوافق

      التوافق مع Android
      • هواتف Android
      • أجهزة الكمبيوتر اللوحي الممكّنة لاستخدام Bluetooth 4.0
      توافق مع نظام iOS
      • iPad من الجيل الثالث أو طراز أحدث
      • iPhone 4S أو طراز أحدث
      • مع نظام iOS7 أو إصدار أحدث
      • مع نظام التشغيل iOS7

    • سهولة الاستخدام

      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      المقبض
      تصميم مريح
      تذكير الاستبدال
      • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا
      • يضيء رمز التذكير

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      رأس C3 Premium Plaque Control واحد
      المقبض
      DiamondClean 9000 (عدد 1)
      حقيبة سفر
      1
      قاعدة وقرص الشاحن
      1

    • أداء التنظيف

      الأداء
      لإزالة كمية أكبر من البلاك حتى 10 مرات*
      موقت
      BrushPacer وSmarTimer
      معلومات عن الضغط
      اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم

    • الأوضاع

      التنظيف
      من أجل تنظيف يومي استثنائي
      3 مستويات من القوة
      • مرتفع
      • متوسط
      • منخفض
      Deep Clean+‎
      لتنظيف عميق ومنعش
      Gum Health
      عناية خاصة بالأضراس
      White+‎
      لإزالة البقع عن سطح الأسنان

    • تقنية المستشعر الذكي

      تذكير بالاستبدال من BrushSync
      • اعرف دائمًا عندما
      • يحين وقت استبدال رؤوس الفرشاة
      مستشعر الضغط
      للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان

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    الآراء

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    • في وضع White+‎ باستخدام معجون أسنان مبيض رائد.
    • * قد تختلف النتائج الفعلية مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية.
    • ** بالمقارنة مع رأس فرشاة DiamondClean
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