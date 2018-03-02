Philips Multigroom series 3000 7-in-1, Face and Hair MG3720/33 7 tools Self-sharpening steel blades Up to 60 min run time Rinseable attachments
MG3720/33
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Philips Multigroom series 3000 7-in-1, Face and Hair MG3720/33 7 tools Self-sharpening steel blades Up to 60 min run time Rinseable attachments
MG3720/33
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Multigroom series 3000 7-in-1, Face and Hair MG3720/33 7 tools Self-sharpening steel blades Up to 60 min run time Rinseable attachments
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Multigroom series 3000 7-in-1, Face and Hair MG3720/33 7 tools Self-sharpening steel blades Up to 60 min run time Rinseable attachments