كل النكهات، من دون عناء

مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل. توفر تقنية RapidAir الفريدة الوقت والطاقة من دون التأثير في المذاق. ما عليك سوى تحديد الوقت ودرجة الحرارة للاستمتاع بالأطباق الجانبية والوجبات الخفيفة اللذيذة والصحية في أقل من 15 دقيقة.