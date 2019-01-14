PRO6305BK/00
كل ما تحتاج إليه
تمنحك سماعات الرأس السلكية هذه والمثبّتة في الأذن الصوت الواضح الذي تحتاج إليه للاستماع إلى قوائم التشغيل ومحطات البودكاست والمكالمات. وهي تتوافق مع الصوت العالي الدقة أيضًا، لتتمكّن من الاستماع إلى المزيد من التفاصيل أثناء تشغيل خدمة البث العالية الجودة والمفضّلة لديك.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا؛ بدون لمس هاتفك الذكي. يحافظ الميكروفون المضمّن والمزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التكلّم. عند الاستماع إلى الموسيقى أو محطات البودكاست، توفر المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية صوتًا واضحًا ودقيقًا.
هل تحب خدمة البث العالية الدقة؟ يمكنك أن تسمع بشكل أفضل مع سماعات الرأس بصوت عالي الدقة هذه. ومع قدرتها على إعادة إنتاج ترددات عالية تصل إلى 40 كيلوهرتز، ستمنحك المزيد من التفاصيل أثناء تنقلك.
يشكل أنبوب صوت بيضاوي وأغطية مطاطية لسماعات الأذن قابلة للتبديل بثلاثة أحجام عزلاً مثاليًا. استمتع أثناء الاستماع طوال اليوم براحة وبعزل غير نشط وممتاز للضوضاء.
توفر لك المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم حجم 12,2 مم صوتًا نقيًا وواضحًا وجهيرًا جيدًا.
الصوت
إمكانية الاتصال
الكرتونة الخارجية
الكرتونة الداخلية
أبعاد العلبة
الملحقات
UPC
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