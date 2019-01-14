كل ما تحتاج إليه

تمنحك سماعات الرأس السلكية هذه والمثبّتة في الأذن الصوت الواضح الذي تحتاج إليه للاستماع إلى قوائم التشغيل ومحطات البودكاست والمكالمات. وهي تتوافق مع الصوت العالي الدقة أيضًا، لتتمكّن من الاستماع إلى المزيد من التفاصيل أثناء تشغيل خدمة البث العالية الجودة والمفضّلة لديك.