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  • سريعة للغاية. صغيرة للغاية. سريعة للغاية. صغيرة للغاية. سريعة للغاية. صغيرة للغاية.

    أداة PerfectCare من السلسلة 6000 مكواة مولدة للبخار

    PSG6064/86

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    3 الجوائز

    سريعة للغاية. صغيرة للغاية.

    تم تصميم سلسلة PerfectCare 6000 Series لتقديم أفضل أداء كيّ بالبخار، وهي متوفرة الآن بتصميم صغير جديد بالكامل. استمتع بعملية كي أسرع من دون المساومة على مساحة التخزين لديك، مع ضمان عدم التسبّب بأي حروق* بفضل تقنية OptimalTEMP.

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    أداة PerfectCare من السلسلة 6000 مكواة مولدة للبخار

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    سريعة للغاية. صغيرة للغاية.

    • بخار قوي
    • ضمان عدم حرق الملابس*
    • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات
    • صغيرة الحجم
    قفل تثبيت آمن لنقل المكواة بسهولة وأمان

    قفل تثبيت آمن لنقل المكواة بسهولة وأمان

    يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.

    إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

    إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

    إيقاف تشغيل تلقائي لتوفير الطاقة والتمتّع براحة البال

    نظام Easy De-Calc لإطالة عمر أداة الكيّ

    نظام Easy De-Calc لإطالة عمر أداة الكيّ

    سيكون من السهل الحفاظ على المكواة المولّدة للبخار بفضل نظام Smart Calc Clean المضمّن لإزالة الترسبات. وسيتم تذكيرك بالتالي عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. ويتضمّن الجهاز حاوية لجعل عملية إزالة الترسبات سهلة وآمنة. وبما أنها قابلة لإعادة الاستخدام، فستوفر المال ولن تحتاج أبدًا إلى شراء خراطيش إضافية.

    تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

    تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

    بفضل حجمها الصغير، تعتبر أداة الكيّ هذه خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام أثناء كيّ ملابسك. وتناسب أيضًا لوح الكيّ الخاص بجهازك. ولا تظنّ أن حجمها الصغير يعني أنّها أقلّ قوّة. فبفضل تقنية ProVelocity الحصرية لدينا، نقدّم لك مكاوي مولّدة للبخار قويّة تتميز بخفة وزنها وصغر حجمها أكثر من أي وقت مضى.

    بخار قوي لإزالة التجاعيد

    بخار قوي لإزالة التجاعيد

    بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بفعالية حتى أصعب التجاعيد على أسمك الأقمشة.

    تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم الاحتراق

    تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم الاحتراق

    بفضل تقنية OptimalTEMP، ستتمكن من الحصول على نتائج رائعة من خلال إعداد درجة حرارة مثالي. ونضمن لك ألّا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ عند تركها بدون مراقبة. ويمكنك بالتالي وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكيّ بكل أمان.

    خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات لإعادة تعبئة سهلة

    خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات لإعادة تعبئة سهلة

    يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,8 لترات، ويمنحك ما يصل إلى 1,5 من الساعات من الاستخدام المتواصل. ويمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة في أي وقت تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.

    قاعدة أداة الكي SteamGlide Advanced: انزلاق فائق ومتانة عالية

    قاعدة أداة الكي SteamGlide Advanced: انزلاق فائق ومتانة عالية

    تستخدم تكنولوجيا Solgel 4.0 من Philips طبقة Nano-Titanium متقدمة توفر أداء انزلاق عاليًا على كل الملابس وتضمن في الوقت نفسه تجربة كيّ مريحة بفضل قاعدة المكواة الخفيفة الوزن.

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      تتلاءم مع ماء الحنفية
      نعم
      حل تنظيف الكلس
      تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
      تذكير لتنظيف الكلس
      مؤشر الصوت والضوء

    • الملحقات

      حاوية لتنظيف الكلس
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      وزن أداة الكي
      1.2  kg
      أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
      22,7 x ‏34,2 x ‏43,0  cm
      أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
      16,8 x ‏26,9 x ‏36,8  cm
      وزن المكواة + القاعدة
      3.4  kg

    • المواصفات العامّة

      مخزن لحفظ سلك الطاقة
      حجرة
      مخزن سلك الطاقة
      مثبت فيلكرو
      قفل الحمل الآمن
      نعم
      إيقاف تشغيل تلقائي
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة في أي وقت
      نعم
      وقت التسخين
      2  minute(s)
      آمنة على كافة أنواع الأقمشة
      نعم
      سعة خزان الماء
      1800  ml
      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم
      أداء انزلاق قاعدة المكواة
      5  stars
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      اسم قاعدة أداة الكي
      SteamGlide Advanced
      خزان ماء قابل للفك
      نعم
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1.65  m
      منع التقطير
      نعم
      طول الخرطوم
      1,6  m
      رأس بخاري خاص للدقة
      نعم
      سهلة الإعداد والتخزين
      تصميم صغير
      جاهز للاستخدام
      مؤشر الصوت والضوء
      مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
      5  stars

    • ضمان

      ضمان عالمي لمدة سنتَين
      نعم

    • إزالة التجاعيد

      بخار عمودي
      نعم

    • RapidAir Combi

      تقنية OptimalTEMP
      نعم
      محرك بخار بتقنية ProVelocity
      نعم

    • إزالة التجاعيد بسرعة

      ضغط
      8 بارات
      الطاقة
      2400  W
      بخار كثيف
      ما يصل إلى 600  g
      بخار مستمر
      130  g/min
      بخار عمودي
      نعم
      الفولتية
      220-240  V

    • فعالية صديقة للبيئة

      تم استخدام البلاستيك المعاد تدويره
      35-40  %
      توفير استهلاك الطاقة*
      توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%

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