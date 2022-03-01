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PerfectCare 6000 Series

مكواة مولدة للبخار

PSG6064/86
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • سريعة للغاية. صغيرة للغاية. سريعة للغاية. صغيرة للغاية. سريعة للغاية. صغيرة للغاية.
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    PerfectCare 6000 Series مكواة مولدة للبخار

    PSG6064/86
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    سريعة للغاية. صغيرة للغاية.

    تم تصميم سلسلة PerfectCare 6000 Series لتقديم أفضل أداء كيّ بالبخار، وهي متوفرة الآن بتصميم صغير جديد بالكامل. استمتع بعملية كي أسرع من دون المساومة على مساحة التخزين لديك، مع ضمان عدم التسبّب بأي حروق* بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare 6000 Series مكواة مولدة للبخار

    سريعة للغاية. صغيرة للغاية.

    تم تصميم سلسلة PerfectCare 6000 Series لتقديم أفضل أداء كيّ بالبخار، وهي متوفرة الآن بتصميم صغير جديد بالكامل. استمتع بعملية كي أسرع من دون المساومة على مساحة التخزين لديك، مع ضمان عدم التسبّب بأي حروق* بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات

    سريعة للغاية. صغيرة للغاية.

    تم تصميم سلسلة PerfectCare 6000 Series لتقديم أفضل أداء كيّ بالبخار، وهي متوفرة الآن بتصميم صغير جديد بالكامل. استمتع بعملية كي أسرع من دون المساومة على مساحة التخزين لديك، مع ضمان عدم التسبّب بأي حروق* بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات

    PerfectCare 6000 Series مكواة مولدة للبخار

    سريعة للغاية. صغيرة للغاية.

    تم تصميم سلسلة PerfectCare 6000 Series لتقديم أفضل أداء كيّ بالبخار، وهي متوفرة الآن بتصميم صغير جديد بالكامل. استمتع بعملية كي أسرع من دون المساومة على مساحة التخزين لديك، مع ضمان عدم التسبّب بأي حروق* بفضل تقنية OptimalTEMP. إكتشف كلّ المميزات

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      سريعة للغاية. صغيرة للغاية.

      • بخار قوي
      • ضمان عدم حرق الملابس*
      • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات
      • مدمج
      تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم الاحتراق

      تقنية OptimalTEMP مع ضمان عدم الاحتراق

      بفضل تقنية OptimalTEMP، ستتمكن من الحصول على نتائج رائعة من خلال إعداد درجة حرارة مثالي. ونضمن لك ألّا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ عند تركها بدون مراقبة. ويمكنك بالتالي وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكيّ بكل أمان.

      قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Advanced المتميّزة التي نقدّمها بأداء انزلاق سلس على كل الأقمشة. فقاعدة المكواة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي أقوى بمرتَين من الألومنيوم. أما الطلاء الذي نقدّمه فحائز براءة اختراع، وهو مؤلّف من 6 طبقات مع طبقة متطورة من التيتانيوم، لانزلاق بدون مجهود على كل الأقمشة، وللحصول على أسرع النتائج.

      بخار قوي لإزالة التجاعيد

      بخار قوي لإزالة التجاعيد

      بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بفعالية حتى أصعب التجاعيد على أسمك الأقمشة.

      نظام Easy De-Calc لإطالة عمر أداة الكيّ

      نظام Easy De-Calc لإطالة عمر أداة الكيّ

      سيكون من السهل الحفاظ على المكواة المولّدة للبخار بفضل نظام Smart Calc Clean المضمّن لإزالة الترسبات. وسيتم تذكيرك بالتالي عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. ويتضمّن الجهاز حاوية لجعل عملية إزالة الترسبات سهلة وآمنة. وبما أنها قابلة لإعادة الاستخدام، فستوفر المال ولن تحتاج أبدًا إلى شراء خراطيش إضافية.

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي لتوفير الطاقة والتمتّع براحة البال

      خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات لإعادة تعبئة سهلة

      خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات لإعادة تعبئة سهلة

      يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,8 لترات، ويمنحك ما يصل إلى 1,5 من الساعات من الاستخدام المتواصل. ويمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة في أي وقت تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      تصميم خفيف الوزن وصغير لسهولة الاستخدام والتخزين

      بفضل حجمها الصغير، تعتبر أداة الكيّ هذه خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام أثناء كيّ ملابسك. وتناسب أيضًا لوح الكيّ الخاص بجهازك. ولا تظنّ أن حجمها الصغير يعني أنّها أقلّ قوّة. فبفضل تقنية ProVelocity الحصرية لدينا، نقدّم لك مكاوي مولّدة للبخار قويّة تتميز بخفة وزنها وصغر حجمها أكثر من أي وقت مضى.

      قفل تثبيت آمن لنقل المكواة بسهولة وأمان

      قفل تثبيت آمن لنقل المكواة بسهولة وأمان

      يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.

      المواصفات التقنية

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        تتلاءم وماء الحنفية
        نعم
        حل لتنظيف الكلس
        تنظيف الكلس الذكي Smart Calc Clean
        تذكير لتنظيف الكلس
        مؤشر الصوت والضوء

      • الملحقات

        حاوية لتنظيف الكلس
        نعم

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        22,7 x ‏34,2 x ‏43,0  سم
        وزن المكواة
        1.2  كلغ
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        16,8 x ‏26,9 x ‏36,8  سم
        وزن المكواة + القاعدة
        3.4  كلغ

      • المواصفات العامة

        مخزن لحفظ سلك الطاقة
        حجرة
        مخزن سلك الطاقة
        مثبت فيلكرو
        قفل التثبيت الآمن
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      • سهل الاستخدام

        وقت التسخين
        2  دقيقة
        سعة خزان الماء
        1800  مل
        آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        نعم
        آمن على كافة أنواع الأقمشة
        نعم
        تعبئة في أي وقت
        نعم
        أداء انزلاق قاعدة المكواة
        5  نجوم
        وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Advanced
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.65  أمتار
        منع التقطير
        نعم
        طول الخرطوم
        1.6  أمتار
        رأس بخاري خاص للدقة
        نعم
        جاهز للاستخدام
        مؤشر الصوت والضوء
        سهلة الإعداد والتخزين
        التصميم المدمج
        مقاومة الخدوش على قاعدة المكواة
        5  نجوم

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • إزالة التجاعيد

        بخار عمودي
        نعم

      • التقنية

        تقنية OptimalTEMP
        نعم
        محرك بخار بتقنية ProVelocity
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        الضغط
        8 بارات
        الطاقة
        2400  واط
        بخار مستمر
        130  غ/د
        تعزيز البخار
        ما يصل إلى 600  غ
        الفولتية
        220-240  فولت
        بخار عمودي
        نعم

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        تم استخدام البلاستيك المعاد تدويره
        35-40  %
        توفير استهلاك الطاقة*
        توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30%

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