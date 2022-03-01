PSG6064/86
سريعة للغاية. صغيرة للغاية.
تم تصميم سلسلة PerfectCare 6000 Series لتقديم أفضل أداء كيّ بالبخار، وهي متوفرة الآن بتصميم صغير جديد بالكامل. استمتع بعملية كي أسرع من دون المساومة على مساحة التخزين لديك، مع ضمان عدم التسبّب بأي حروق* بفضل تقنية OptimalTEMP.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.
إيقاف تشغيل تلقائي لتوفير الطاقة والتمتّع براحة البال
سيكون من السهل الحفاظ على المكواة المولّدة للبخار بفضل نظام Smart Calc Clean المضمّن لإزالة الترسبات. وسيتم تذكيرك بالتالي عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات. ويتضمّن الجهاز حاوية لجعل عملية إزالة الترسبات سهلة وآمنة. وبما أنها قابلة لإعادة الاستخدام، فستوفر المال ولن تحتاج أبدًا إلى شراء خراطيش إضافية.
بفضل حجمها الصغير، تعتبر أداة الكيّ هذه خفيفة الوزن وسهلة الاستخدام أثناء كيّ ملابسك. وتناسب أيضًا لوح الكيّ الخاص بجهازك. ولا تظنّ أن حجمها الصغير يعني أنّها أقلّ قوّة. فبفضل تقنية ProVelocity الحصرية لدينا، نقدّم لك مكاوي مولّدة للبخار قويّة تتميز بخفة وزنها وصغر حجمها أكثر من أي وقت مضى.
بخار قوي ومستمر لإزالة التجاعيد بفعالية حتى أصعب التجاعيد على أسمك الأقمشة.
بفضل تقنية OptimalTEMP، ستتمكن من الحصول على نتائج رائعة من خلال إعداد درجة حرارة مثالي. ونضمن لك ألّا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ عند تركها بدون مراقبة. ويمكنك بالتالي وضع واجهتها نحو الأسفل على الملابس أو لوح الكيّ بكل أمان.
يتميّز الخزان الشفاف بسعة 1,8 لترات، ويمنحك ما يصل إلى 1,5 من الساعات من الاستخدام المتواصل. ويمكنك رؤية كمية المياه المتبقية بوضوح وإعادة تعبئة الخزان بسهولة في أي وقت تحت الحنفية، عبر باب التعبئة الكبير.
تستخدم تكنولوجيا Solgel 4.0 من Philips طبقة Nano-Titanium متقدمة توفر أداء انزلاق عاليًا على كل الملابس وتضمن في الوقت نفسه تجربة كيّ مريحة بفضل قاعدة المكواة الخفيفة الوزن.
التحكم بالترسبات الكلسية
الملحقات
الوزن والأبعاد
المواصفات العامّة
سهولة الاستخدام
ضمان
إزالة التجاعيد
RapidAir Combi
إزالة التجاعيد بسرعة
فعالية صديقة للبيئة
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