العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- فرشاة التنظيف
- الشاحن
QC5170/00
اعمد إلى قص شعرك بنفسك
نقدم لك أول آلة قص شعر على الإطلاق تم تصميمها لقص الشعر بنفسك بفضل الرأس الذي يدور 180 درجة والتصميم المتلائم مع شكل الرأس، ما يمكّنك من الوصول بسهولة إلى أصعب المناطق. لم يكن قص الشعر يومًا بهذه السهولة!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.
تم تصميم المنتج لتسهيل إمكانية إمساكه، مما يوفر لك تحكمًا كاملًا وسهولة في الحمل
توفر البطارية القوية جدًا أداءً ممتازًا لقص حتى أكثر أنواع الشعر سماكة
احصل على التسريحة التي تريدها بدقة.
شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لضمان الحصول على نتائج دقيقة ومتساوية في كل مرة.
اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.
يسمح لك الرأس الذي يدور بمقدار 180 درجة بالوصول براحة إلى الشعر الموجود حتى في الجزء الخلفي من الرأس للحصول على قصة مثالية ومتساوية
نظام الطاقة
الملحقات
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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