اعمد إلى قص شعرك بنفسك

نقدم لك أول آلة قص شعر على الإطلاق تم تصميمها لقص الشعر بنفسك بفضل الرأس الذي يدور 180 درجة والتصميم المتلائم مع شكل الرأس، ما يمكّنك من الوصول بسهولة إلى أصعب المناطق. لم يكن قص الشعر يومًا بهذه السهولة!