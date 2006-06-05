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  • اعمد إلى قص شعرك بنفسك اعمد إلى قص شعرك بنفسك اعمد إلى قص شعرك بنفسك

    أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي

    QC5170/00

    اعمد إلى قص شعرك بنفسك

    نقدم لك أول آلة قص شعر على الإطلاق تم تصميمها لقص الشعر بنفسك بفضل الرأس الذي يدور 180 درجة والتصميم المتلائم مع شكل الرأس، ما يمكّنك من الوصول بسهولة إلى أصعب المناطق. لم يكن قص الشعر يومًا بهذه السهولة!

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    أداة قص الشعر للاستخدام الذاتي

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    مراجعة كل آلات قص الشعر DIY

    اعمد إلى قص شعرك بنفسك

    حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها

    • أداة قص دوّارة بمقدار 180 درجة
    مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

    مشط لتتبع تقاسيم الوجه لسرعة وراحة لا مثيل لهما

    يتكيف المشط المخصص لتتبع تقاسيم الوجه مع كل المنحنيات لضمان الحصول على نتائج سريعة ومريحة.

    إمكانية إمساك سهلة لتحكم كامل

    إمكانية إمساك سهلة لتحكم كامل

    تم تصميم المنتج لتسهيل إمكانية إمساكه، مما يوفر لك تحكمًا كاملًا وسهولة في الحمل

    بطارية قوية جدًا لقص كل أنواع الشعر بسهولة

    بطارية قوية جدًا لقص كل أنواع الشعر بسهولة

    توفر البطارية القوية جدًا أداءً ممتازًا لقص حتى أكثر أنواع الشعر سماكة

    رأس تشذيب للتفاصيل الدقيقة لرسم الخطوط والحفاظ عليها

    رأس تشذيب للتفاصيل الدقيقة لرسم الخطوط والحفاظ عليها

    احصل على التسريحة التي تريدها بدقة.

    شفرات من فولاذ لا يصدأ قابلة للشحذ ذاتياً لنتائج دقيقة

    شفرات من فولاذ لا يصدأ قابلة للشحذ ذاتياً لنتائج دقيقة

    شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بميزة الشحذ الذاتي لضمان الحصول على نتائج دقيقة ومتساوية في كل مرة.

    10 إعدادات طول مؤمّنة لحدّ 21 ملم

    10 إعدادات طول مؤمّنة لحدّ 21 ملم

    اختر الطول المطلوب من مجموعة متنوعة من إعدادات الطول المتاحة وثبّته.

    رأس قص يدور بمقدار 180 درجة لأعلى مستوى من الوصول في كل المناطق

    رأس قص يدور بمقدار 180 درجة لأعلى مستوى من الوصول في كل المناطق

    يسمح لك الرأس الذي يدور بمقدار 180 درجة بالوصول براحة إلى الشعر الموجود حتى في الجزء الخلفي من الرأس للحصول على قصة مثالية ومتساوية

    المواصفات التقنية

    • نظام الطاقة

      نوع البطارية
      NiMH
      وقت التشغيل
      60 دقيقة
      وقت الشحن
      8 ساعات
      الاستخدام
      سلكي/لاسلكي

    • الملحقات

      فرشاة التنظيف
      نعم
      أداة تشذيب دقيقة
      نعم

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      هيكل من الكروم
      الشكل
      مريح

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • نظام قص

      عرض رأس التشذيب
      41  ملليمترًا
      عدد إعدادات الطول
      10
      مجموعة من إعدادات الطول
      لحد 21  ملليمترًا
      الدقة (حجم التدرجات)
      2 مم  ملليمترًا
      شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي
      نعم
      نوع المشط
      تتبع دقيق

    • سهولة الاستخدام

      لا تحتاج إلى صيانة - لا حاجة إلى تزييت
      نعم

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • فرشاة التنظيف
    • الشاحن
    Badge-D2C

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