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Beardtrimmer series 3000

أداة تشذيب اللحية

QT4013/23
التصنيف الإجمالي / 5
  • احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة
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    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    QT4013/23
    التصنيف الإجمالي / 5

    احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Beardtrimmer series 3000 أداة تشذيب اللحية

    احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة

    حدد لحيتك بالطريقة التي تريدها مع آلة تشذيب اللحية واللحية الخفيفة هذه. تمتّع بدقة تامة لشعر بطول 0.5 مم حتى 10 مم. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على لحية مثالية لمدة 3 أيام بسهولة تامة

      الطريقة الأكثر ملاءمة للبدء بعملية تحديد لحيتك الخفيفة

      • إعدادات طول بدقة 0.5 مم
      • شفرات من التيتانيوم متطورة
      • شحن لساعة/استخدام لاسلكي لـ 60 دقيقة
      إعدادات طول يسهل اختيارها وتثبيتها، تتراوح من 0.5 مم إلى 10 مم

      إعدادات طول يسهل اختيارها وتثبيتها، تتراوح من 0.5 مم إلى 10 مم

      دوّر العجلة واختر بكل بساطة إعدادات الطول التي تريدها وقم بتثبيتها: من لحية لثلاثة أيام بطول 0.5 مم وصولاً إلى لحية كاملة بطول 10 مم، بخطوات دقيقة بمقدار 0.5 مم.

      أداء قص فائق بفضل الشفرات المطلية بالتيتانيوم

      أداء قص فائق بفضل الشفرات المطلية بالتيتانيوم

      شفرات متقدمة من التيتانيوم لأداء قص فائق وحدة تدوم طويلاً

      دقة شعر بطول 0.5 مم

      دقة شعر بطول 0.5 مم

      عيّن أداة التشذيب عند موضعها الأدنى للحصول على لحية خفيفة مثالية، بطول 0.5 مم فقط.

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      رؤوس مستديرة لطيفة على البشرة لملامسة البشرة بنعومة

      تحافظ الشفرات على حدتها الفائقة لكي تتمكّن من قص الشعر بطريقة مرتبة وفعالة في كل الأوقات، ولكن توجد رؤوس شفرات مستديرة وأمشاط لمنع تحسّس البشرة.

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      تصميم مريح لسهولة الاستخدام

      آلة سهلة الحمل والاستخدام ومصممة لمساعدتك على تشذيب الشعر في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

      60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد ساعة شحن

      60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي بعد ساعة شحن

      للاستخدام السلكي واللاسلكي. تمنحك عملية شحن لمدة ساعة واحدة 60 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي.

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      رأس قابل للفك لتنظيف سهل

      يمكنك فكّ الرأس وغسله بالمياه لتنظيفه بسهولة. جفّفه قبل إعادة وضعه على الجهاز.

      التخزين والتنقل

      التخزين والتنقل

      تفيد الحقيبة الصغيرة للسفر المضمّنة في إبقاء كل الأدوات في مكان واحد أثناء ملازمة المنزل أو الذهاب إلى النادي الرياضي أو أثناء التنقل.

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      ضمان لحماية المنتج الذي تم شراؤه

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. وهي مشمولة بضمان لمدة سنتَين ولا تحتاج إلى التزييت على الإطلاق، كما أنها تتوافق مع أي جهد كهربائي في كل أنحاء العالم.

      المواصفات التقنية

      • نظام قص

        عرض رأس التشذيب
        32 mm
        عنصر القص
        • شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ
        • شفرات مطلية بالتيتانيوم
        فرشاة التنظيف
        نعم
        عدد إعدادات الطول
        20
        مجموعة من إعدادات الطول
        0.5 حتى 10 mm
        الدقة (حجم التدرجات)
        0,5 مم mm
        أسنان مانعة للخدش
        لمزيد من الراحة
        نوع المشط
        لحية خفيفة

      • نظام الطاقة

        مقبض
        سهلة الحمل
        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        فولتية عالمية
        100-240 فولت
        وقت الشحن
        ساعة واحدة
        المؤشر الضوئي للبطارية
        نعم

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        التسريحات
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        عجلة التكبير والتصغير
        إعدادات طول قابلة للضبط بسهولة
        إعدادات طول مؤمَّنة
        نعم

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        البطارية
        2x AAA NiMH

      • سهولة الاستعمال

        دلالة الشحن
        على الوصلة
        سهل التنظيف
        ملحقات قابلة للغسل

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