تمتع بجهازك لفترة أطول

بطاريات مثالية لجميع الأجهزة الرقمية. لا تحتاج البطاريات المختزنة بحجم AA العالية القدرة إلى التفريغ قبل إعادة الشحن، ما عليك سوى ملأها ثانية كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى ألف مرة.