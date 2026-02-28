تظل البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 3 سنوات

تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.