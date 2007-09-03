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  • أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    arcitec آلة حلاقة كهربائية

    RQ1085/22

    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    تجمع آلة الحلاقة الكهربائية arcitec RQ1085 من Philips بين إجراء Flex & Pivot ورؤوس الحلاقة Triple-track، للحصول على حلاقة دقيقة بطريقة مثالية حتى على الرقبة، وهي مخصصة للرجال الذين يريدون الحصول على الأفضل.

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    arcitec آلة حلاقة كهربائية

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    أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً

    ناعمة كلياً، حتى على الرقبة

    • مع نظام Jet Clean
    إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

    إمكانية الثني والاستدارة حول محورها تتكيف مع كل المنحنيات

    ثلاثة رؤوس مستقلة مرنة في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.

    رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

    رؤوس حلاقة ثلاثية المسار مع مساحة حلاقة أكبر بـ50%

    تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.

    تقنية رفع وقص فعالة

    تقنية رفع وقص فعالة

    يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.

    نظام قص دقيق

    نظام قص دقيق

    تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.

    تشذيب دقيق بواسطة أنبوب

    تشذيب دقيق بواسطة أنبوب

    تقنية تشذيب بواسطة أنبوب مبتكرة لدقة رائعة وسهولة استدارة في شتى الاتجاهات. مثالية لتتبع خطوط الوجه وشذب الشاربين والسبلات الخدية.

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    آلة حلاقة قابلة للغسل

    يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الحامل
      • علبة حفظ الطاقة والشحن
      • نظام Jet Clean
      الصيانة
      • فرشاة التنظيف
      • غطاء واقٍ

    • تصميم

      اللمسات النهائية
      شاشة بطلاء انعكاسي

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • رؤوس حلاقة ثلاثية المسار
      • نظام قص دقيق
      • تقنية رفع وقص فعالة
      تتبع دقيق
      • إمكانية الثني والاستدارة حول محورها
      • وحدة حلاقة محورية
      إنشاء المظهر
      أداة تشذيب دقيقة ناعمة على البشرة

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      • نظام التنظيف التلقائي
      • قابلة للغسل
      • مؤشر التنظيف
      شاشة العرض
      • مؤشر شحن البطارية
      • مؤشر الشحن
      • مؤشر تبديل رؤوس الحلاقة
      • قِفل للسفر
      جاري الشحن
      • قابلة للشحن
      • شحن سريع
      جاري الشحن
      ساعة واحدة
      وقت الحلاقة
      21 يومًا

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