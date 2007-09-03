RQ1090
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
تجمع آلة الحلاقة الكهربائية arcitec RQ1090 من Philips بين إجراء Flex & Pivot ورؤوس الحلاقة Triple-track، للحصول على حلاقة دقيقة بطريقة مثالية حتى على الرقبة، وهي مخصصة للرجال الذين يريدون الحصول على الأفضل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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ثلاثة رؤوس مستقلة مرنة في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.
تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
تقنية تشذيب بواسطة أنبوب مبتكرة لدقة رائعة وسهولة استدارة في شتى الاتجاهات. مثالية لتتبع خطوط الوجه وشذب الشاربين والسبلات الخدية.
يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.
الملحقات
تصميم
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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