أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات. إكتشف كلّ المميزات
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أفضل آلة حلاقة من الشركة الأولى عالمياً
للرجال الباحثين عن الأفضل، توفر آلة الحلاقة arcitec حلاقة ناعمة كلياً، حتى على الرقبة بفضل ميزة الثني والاستدارة حول محورها بالإضافة إلى رؤوس حلاقة ثلاثية المسارات. إكتشف كلّ المميزات
ثلاثة رؤوس مستقلة مرنة في وحدة حلاقة تدور على محورها مع مدى حركة كامل. يضمن هذا المزيج الفريد من نوعه ملامسة مثالية للبشرة عند المنحنيات لالتقاط حتى أصعب الشعرات على الرقبة.
تقدم مسارات الحلاقة الثلاثة لرؤوس الحلاقة الثلاثية المسار مساحة حلاقة 50% أكبر من المساحة العادية ورؤوس حلاقة دوارة أحادية المسار.
يعمل النظام الشفرات الثنائية المضمن بآلة الحلاقة هذه على رفع الشعرات ليتم قصها بسهولة تحت مستوى الجلد.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة برؤوس رفيعة جدًا مع فتحات لحلاقة الشعيرات الطويلة، ومع ثقوب لحلاقة أقصر الشعيرات.
تقنية تشذيب بواسطة أنبوب مبتكرة لدقة رائعة وسهولة استدارة في شتى الاتجاهات. مثالية لتتبع خطوط الوجه وشذب الشاربين والسبلات الخدية.
يمكن غسل آلة الحلاقة مضادة للماء بسهولة تحت الحنفية.
أداء الحلاقة
سهولة الاستعمال
التصميم
الملحقات
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