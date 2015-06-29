فرشاة تنظيف لعملية تنظيف عميقة ولطيفة وللتخفيف من تهيّج البشرة

تم تصميم فرشاة التنظيف لعملية تنظيف عميقة ولطيفة مع استخدام مادة التنظيف التي تريدها. يبلغ عدد الشعيرات النشطة 32000 وهي تساعد في تدليك البشرة وتنظيفها، وإزالة الأوساخ، وتنظيف المسام وتعزيز إشراقتها. بالاستناد إلى اختبارات المستهلكين في وكالة اختبار سريري مستقلة، لاحظ الأشخاص مستوى أقل في تهيّج البشرة واستمتعوا ببشرة أنعم وحلاقة مريحة أكثر عند استخدام فرشاة التنظيف. نوصي باستخدام الفرشاة قبل الحلاقة لتحسين نتائج الحلاقة: اختبر 91% من الأشخاص مستوى أقل في تهيّج البشرة أثناء الحلاقة بآلة Philips S7000 المزوّدة بفرشاة تنظيف.*