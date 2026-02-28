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S9171/23
حلاقة مثالية في كل تمريرة
نقدّم لك آلة الحلاقة Shaver 9000 الأكثر تطورًا على الإطلاق. توفّر تقنية اكتشاف منحنيات الوجه الفريدة تغطية استثنائية لكل منحنيات وجهك، كما يوجّه نظام V-Track الشعر إلى أفضل وضعية قص للحصول على أفضل النتائج الدقيقة.
العلامة التجارية لأجهزة الحلاقة الكهربائية رقم 1 عالميًا [إخلاء المسؤولية: 1]
شفرات الدقة V-Track
رؤوس ContourDetect تتحرك في 8 اتجاهات
نظام SmartClean Plus
أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick
احصل على الحلاقة الدقيقة المثالية. إذ توجّه الشفرات الدقيقة بنظام V-Track الشعر، وحتى الشعيرات المسطحة والشعيرات ذات الطول مختلف، بلطف لتكون في الوضعية الفضلى لقصها. فهي تقص الشعر بدقة أكبر بنسبة 30% وبتمريرات أقلّ لتبقى بشرتك بأفضل حالة.
تتبع الرؤوس بميزة ContourDetect التي تتحرك في 8 اتجاهات كل منحنيات وجهك ورقبتك. ستتمكن من حلاقة كمية إضافية من الشعر بنسبة 20% مع كل تمريرة، مما يوفر لك حلاقة ناعمة ودقيقة بالكامل.
اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.
الجوائز
المراجعات
لقص كمية شعر أكثر بنسبة 20%، مقارنة مع SensoTouch