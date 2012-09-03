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  • رأس فرشاة للبشرة الحساسة رأس فرشاة للبشرة الحساسة رأس فرشاة للبشرة الحساسة

    VisaPure فرشاة تنظيف للبشرة الحساسة

    SC5991/10

    رأس فرشاة للبشرة الحساسة

    يوفّر الرأس المخصص للبشرة الحساسة عملية تنظيف لطيفة جدًا بفضل الشعيرات الأرفع المصممة خصيصًا والمزوّدة بتقنية فريدة تضمن انزلاقًا سلسًا من دون التسبب بتهيّج البشرة. تتضمن الفرشاة 32000 شعيرة ناعمة حريرية لعملية تنظيف ألطف على البشرة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    VisaPure فرشاة تنظيف للبشرة الحساسة

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    مراجعة كل تنظيف بشرة الوجه

    رأس فرشاة للبشرة الحساسة

    لبشرة نظيفة وناعمة

    • للبشرة الناعمة والحساسة
    • للاستخدام اليومي
    • الاستبدال كل 3 أشهر
    • سهولة الاستبدال
    يزيد من نسبة امتصاص منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك

    يزيد من نسبة امتصاص منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك

    باستخدام VisaPure، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.

    مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

    مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

    تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.

    فرشاة حساسة للبشرة العادية والبشرة الحساسة

    عملية تنظيف ناعمة ولطيفة على البشرة الحساسة كالتنظيف باستخدام اليدَين. لن تترك الشعيرات الناعمة الحريرية المصممة بشكل فريد بشرتك متقشرة أو جافة. في الواقع، إن الشعيرات المصمّمة خصيصًا هي أكثر رقة ونعومة من تلك الموجودة في رأس فرشاة عادية، وتهدف إلى تأمين تجربة أكثر نعومة للبشرة الحساسة.

    تركيبة فريدة من نوعها لشعيرات فرشاة تنظيف الوجه

    تتمتّع كل فراشي VisaPure بتقنية شعيرات 5 في 1 فريدة. تم صقل كل شعيرة مرتين بحيث تضمن الأطراف الناعمة كالحرير انزلاقًا سلسًا. صمّمت شعيرات VisaPure لتكون طويلة جدًا من أجل توفير راحة مطلقة للبشرة. لضمان الفعالية، تم تصميم شعيرات VisaPure لتكون حوالي 3 مرات أصغر من مسام بشرتك، وتصل الفرشاة الكثيفة إلى عدد أكبر من المسام في جلسة علاج واحدة لمنح إحساس ناعم وفخم أثناء تنظيف الوجه. يتم انتقاء مواد الشعيرات خصيصًا لتكون مقاومة للماء.

    رأس فرشاة قابل للتثبيت بكبسة زر؛ سهل التركيب والفك

    قم بتركيب رأس الفرشاة أو فكه بسهولة. تتميّز رؤوس الفرشاة التي نقدّمها بأنها سهلة التركيب ومتوافقة مع كل طرازات Visapure.

    الاستبدال كل 3 أشهر

    للحصول على أفضل النتائج، استبدلي الفرشاة كل 3 أشهر. من السهل جدًا تبديل الفرشاة، فما عليك سوى سحبها من الجهاز.

    المواصفات التقنية

    • الفوائد

      نوع البشرة
      لأنواع البشرة الحساسة

    • التوافق

      تُستخدم مع طرازات VisaPure كافة
      نعم

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      الاستبدال
      رأس فرشاة سهل التثبيت بكبسة زر
      يوصى بالاستبدال
      كل 3 أشهر
      مقاومة للماء
      يمكن استخدامه أثناء الاستحمام
      سهلة التنظيف
      نعم
      الاستخدام مع منتج التنظيف
      نعم

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