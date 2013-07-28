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  • رأس فرشاة لتنظيف المسامات بعمق رأس فرشاة لتنظيف المسامات بعمق رأس فرشاة لتنظيف المسامات بعمق

    VisaPure فرشاة لتنظيف المسامات بعمق

    SC5996/00

    رأس فرشاة لتنظيف المسامات بعمق

    يقوم رأس الفرشاة هذا بتنظيف المسامات بعمق. وهو يساعد في تقليل الرؤوس السوداء ومصمم للحد من ظهور المسامات، وذلك بفضل الشعيرات الرفيعة جدًا بحجم أصغر من مساماتك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    VisaPure فرشاة لتنظيف المسامات بعمق

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    مراجعة كل تنظيف بشرة الوجه

    رأس فرشاة لتنظيف المسامات بعمق

    لبشرة نظيفة وناعمة

    • تنظيف المسامات بعمق
    • للاستخدام اليومي
    • الاستبدال كل 3 أشهر
    • سهولة الاستبدال
    يزيد من نسبة امتصاص منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك

    يزيد من نسبة امتصاص منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك

    باستخدام VisaPure، يمكنك إزالة المزيد من بقايا مستحضرات التجميل وخلايا البشرة الميتة والباهتة عند التنظيف. فبفضل تأثير التنظيف العميق، تمتص البشرة منتجات العناية بالبشرة المفضلة لديك، مثل الكريمات والسيروم والخلاصات، بشكل أفضل.

    مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

    مصمم بطريقة مثالية لتوفير نظافة فائقة

    تتميّز كل رؤوس فرشاة VisaPure التي نقدّمها بشعيرات مصنوعة من النايلون الدقيق، وهي مادة تم اختيارها بشكل خاص. يساعد ذلك في ضمان سهولة تنظيف رؤوس الفرشاة إلى حد كبير والحفاظ عليها بحالة جيدة.

    فرشاة مخصصة لتنظيف المسامات بعمق لكل أنواع البشرة

    تقوم الفرشاة المخصصة لتنظيف المسامات بعمق بتقليل المسامات والرؤوس السوداء وبمنع ظهورها. تأتي الفرشاة مزوّدة بمزيج فريد من الشعيرات الأسمك والأرفع. تصل الشعيرات الرفيعة إلى المسامات وتنظّفها جيدًا، بينما تقوم الشعيرات الأسمك بإزالة الأوساخ. تقلل ظهور المسامات وتمنعها لدى 9‏/10 من النساء.*

    تركيبة فريدة من نوعها لشعيرات فرشاة تنظيف الوجه

    تتمتّع كل فراشي VisaPure بتقنية شعيرات 5 في 1 فريدة. تم صقل كل شعيرة مرتين بحيث تضمن الأطراف الناعمة كالحرير انزلاقًا سلسًا. صمّمت شعيرات VisaPure لتكون طويلة جدًا من أجل توفير راحة مطلقة للبشرة. لضمان الفعالية، تم تصميم شعيرات VisaPure لتكون حوالي 3 مرات أصغر من مسام بشرتك، وتصل الفرشاة الكثيفة إلى عدد أكبر من المسام في جلسة علاج واحدة لمنح إحساس ناعم وفخم أثناء تنظيف الوجه. يتم انتقاء مواد الشعيرات خصيصًا لتكون مقاومة للماء.

    رأس فرشاة قابل للتثبيت بكبسة زر؛ سهل التركيب والفك

    قم بتركيب رأس الفرشاة أو فكه بسهولة. تتميّز رؤوس الفرشاة التي نقدّمها بأنها سهلة التركيب ومتوافقة مع كل طرازات Visapure.

    الاستبدال كل 3 أشهر

    للحصول على أفضل النتائج، استبدلي الفرشاة كل 3 أشهر. من السهل جدًا تبديل الفرشاة، فما عليك سوى سحبها من الجهاز.

    المواصفات التقنية

    • الفوائد

      نوع البشرة
      لكل أنواع البشرة مع مسامات أكبر

    • التوافق

      تُستخدم مع طرازات VisaPure كافة
      نعم

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • سهولة الاستخدام

      الاستبدال
      رأس فرشاة سهل التثبيت بكبسة زر
      يوصى بالاستبدال
      كل 3 أشهر
      مقاومة للماء
      يمكن استخدامه أثناء الاستحمام
      سهلة التنظيف
      نعم
      الاستخدام مع منتج التنظيف
      نعم

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    الآراء

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    • بالاستناد إلى الاختبار الذي أُجري على الفرشاة المخصصة لتنظيف المسامات بعمق في كوريا (2014)
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