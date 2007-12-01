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  • حقيبة واحدة، تصميمان حقيبة واحدة، تصميمان حقيبة واحدة، تصميمان

    Philips Avent حقيبة urban من Avent

    SCD148/60

    حقيبة واحدة، تصميمان

    تأتي حقيبة Urban bag SCD148/60 من Philips Avent مزوّدة بفتحتَين أماميتَين أنيقتَين لتغيير مظهرها بحسب المواسم أو بحسب ملابسك، كما تتمتّع بكل مزايا حقيبة الأطفال من Avent.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent حقيبة urban من Avent

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    حقيبة واحدة، تصميمان

    بدّلي بكل بساطة الغطاء الأمامي لتغيير التصميم

    • أسود
    تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

    تحافظ على برودة الرضّاعات أو سخونتها

    لتخزين حليب الأم البارد الذي تم شفطه/الحليب الصناعي أو الماء الساخنة المغلية مسبقاً وذلك لأربع ساعات.

    ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

    ألياف دقيقة خفيفة الوزن ويمكن تنظيفها بواسطة المسح

    ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.

    حقيبتان في واحدة - لها قطعتان إضافيتان بسحّاب لتغيير مظهر الحقيبة

    حقيبتان في واحدة - لها قطعتان إضافيتان بسحّاب لتغيير مظهر الحقيبة

    جيب قابل للفك للأغراض الشخصية

    جيب قابل للفك للأغراض الشخصية

    شريط كتف عريض قابل للتعديل

    تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      اللون
      يأتي بألوان متعددة

    • بلد المنشأ

      الصين
      نعم

    • محتويات العبوة

      الكيس
      1  قطعة
      قطعة قماش لتغيير حفاض الطفل
      1  قطعة
      كيس غسيل
      1  قطعة
      جيب لحمل الأغراض الشخصية
      1  قطعة
      حاملة رضّاعات معزولة
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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