SCD151/70
حقيبة الحمل الضرورية للرحلات القصيرة
هذه الحقيبة الأنيقة الضرورية المصنوعة من الألياف الدقيقة النظيفة وذات النوعية الممتازة مصممة لرحلة سريعة إلى المتاجر أو لزيارة صديقة لساعات قليلة؛ ذلك أنها تستوعب طعام الطفل ومستلزمات تغيير حفاضه، ناهيك عن أنها مزوّدة بجيب داخلي للأغراض الشخصية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جيب 3M Thinsulate™ للحفاظ على سخونة رضّاعتين من Avent تحتويان على مياه ساخنة ومغلية مسبقًا أو للحفاظ على برودة الحليب الصناعي المحضّر مسبقًا/حليب الأم لساعات متعددة.
ألياف دقيقة خفيفة الوزن وسهلة التنظيف.
تتمتع حقيبة Urban من Philips Avent بشريط كتف عريض قابل للتعديل لتوفير المزيد من الراحة أثناء حملها
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.