مصطلحات البحث

AR
EN
1

Philips Avent

لهّايات ليلية

SCF127/82
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
Avent
  • تتوهج في الظلام تتوهج في الظلام تتوهج في الظلام
    -{discount-value}

    Philips Avent لهّايات ليلية

    SCF127/82
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    تتوهج في الظلام

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent لهّايات ليلية

    تتوهج في الظلام

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    تتوهج في الظلام

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent لهّايات ليلية

    تتوهج في الظلام

    تتميّز حلمات Avent بأنها مساعدة على تقويم الأسنان وقابلة للانقباض وتناسبية، وتراعي النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. تم صنع كل لهّايات Avent من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. قد تخضع ألوان اللّهايات للتغيير. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل اللهّايات

      تتوهج في الظلام

      مزودة بحلقة فريدة تضيء في الظلام.

      • للأطفال بين 3 و6 أشهر
      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

      حلمات ذات شكل مسطح متناسق كي تكون مناسبة لطبيعة نمو فك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

      يتميز السيليكون بكونه عديم الطعم والرائحة وبالتالي يتقبّلها طفلك بسهولة.

      غطاء واقٍ

      غطاء واقٍ

      لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية

      مقبض أمان دائري

      مقبض أمان دائري

      لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت

      ثقوب التهوية في الغلاف

      ثقوب التهوية في الغلاف

      تمنع ثقوب التهوية في الغلاف تجمّع اللعاب وتحد من إمكانية الإصابة بحساسية البشرة.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • محتويات العبوة

        لهّاية مصنوعة من السيليكون
        2 pcs
        غطاء واقٍ
        2 pcs

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          You are about to visit the Philips USA website.

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.