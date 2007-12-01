SCF132/32
انسياب أكبر للهواء ملائم للبشرة الحساسة
تتميّز حلمات Avent بتصميم متناسق وهي قابلة للانقباض وملائمة لأسنان الطفل، فتحترم النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. إن كل لهّايات Avent مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت
حلمات مسطحة متناسقة على شكل دمعة من Philips Avent كي تناسب النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.
تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.
لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية
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