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  • تجفيف صحي وتام تجفيف صحي وتام تجفيف صحي وتام

    Philips Avent رف تجفيف

    SCF149

    تجفيف صحي وتام

    إن رفّ التجفيف من Philips Avent مصمم لتجفيف رضّاعات طفلك وملحقاتها بالطريقة الأكثر نظافةً وترتيبًا. وهو يلبي احتياجات التجفيف اليومية بفضل تصميمه المرن وصَينية التقطير القابلة للفك والفسحة التي تتسع للرضّاعات بمختلف أحجامها.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رف تجفيف

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    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

    تجفيف صحي وتام

    • صَينية تقطير قابلة للفك
    تصميم مفتوح يسمح بتدفق الهواء بحرية

    تصميم مفتوح يسمح بتدفق الهواء بحرية

    تصميم مفتوح يسمح بتدفق الهواء بحرية وبتبخر المياه بسهولة لأعلى مستوى من التجفيف.

    صَينية تقطير قابلة للفك لسهولة التخلّص من المياه

    صَينية تقطير قابلة للفك لسهولة التخلّص من المياه

    صَينية تقطير قابلة للفك لسهولة التخلّص من المياه وبالتالي لعملية تجفيف نظيفة

    يتسع للرضّاعات من كل الأحجام: 8 رضّاعات وشافطة حليب الأم وعضاضات

    يتسع للرضّاعات من كل الأحجام: 8 رضّاعات وشافطة حليب الأم وعضاضات

    يتسع لكل منتجات إطعام الطفل كل يوم: 8 رضّاعات وشافطة حليب الأم وعضاضات. مناسب لكل أحجام الرضّاعات (لغاية 11 أونصة/330 مل)

    تعبئة سهلة بفضل تصميم مرن

    تعبئة سهلة بفضل تصميم مرن

    يساعدك في تجفيف منتجات إطعام الطفل بطريقة منظمة ويسهل وضع المنتجات فيه بفضل تصميمه المرن الذي يمكن ضبطه لتلبية احتياجات طفلك.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      آمنة للاستخدام في الجلاية
      نعم
      تجميع سهل
      نعم
      تعبئة سهلة
      نعم

    • المادة

      البولي بروبيلين (PP)
      نعم

    • محتويات العبوة

      رف تجفيف
      1  قطعة

    • الوظائف

      صَينية تقطير قابلة للفك
      سهولة التخلّص من المياه الزائدة
      تصميم مرن
      قابل للتعديل بحسب احتياجات الطفل
      سعة عالية
      رضّاعات وشافطة حليب الأم وعضاضات
      تجفيف صحي
      تصميم مفتوح لأعلى مستوى من التجفيف

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و24 شهرًا

    Badge-D2C

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