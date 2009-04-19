تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

تتميّز حلمات Philips Avent بتصميم متناسق وهي قابلة للانقباض وملائمة لأسنان الطفل، فتحترم النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. إن كل لهّايات Philips Avent مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.