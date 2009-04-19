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  • تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    Philips Avent لهّايات ليلية

    SCF176/20

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    تتميّز حلمات Philips Avent بتصميم متناسق وهي قابلة للانقباض وملائمة لأسنان الطفل، فتحترم النمو الطبيعي لحلق الطفل وأسنانه ولثته. إن كل لهّايات Philips Avent مصنوعة من السيليكون وهي خالية من أي رائحة أو نكهة. الألوان عرضة للتغيير.

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    Philips Avent لهّايات ليلية

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    مراجعة كل اللهّايات

    تضيء في الظلام وخالية من مادة الBPA

    لهّايات مزودة بحلقة فريدة تضيء في الظلام.

    • للأطفال بين 0 و3 أشهر
    • خالية من BPA
    حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

    حلمة قابلة للانقباض والانبساط بشكل متناسق وملائم لأسنان وفم الطفل

    حلمات مسطحة متناسقة على شكل دمعة من Philips Avent كي تناسب النمو الطبيعي لفك الطفل وأسنانه ولثته حتى لو انقلبت الحلمة في فم الطفل فأصبحت معكوسة الوضع في الفم.

    حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

    حلمات من السيليكون سهلة الاستخدام

    تتميز الحلمة المصنوعة من السيليكون من Philips Avent بأنها خالية من الطعم والرائحة وبالتالي من المرجح أن يتقبّلها طفلك بسهولة. فالسيليكون مادة ناعمة وشفافة كما أنها سهلة التنظيف ولا تصبح لزجة. تتميز الحلمة بمتانتها وفترة استهلاكها الطويلة وبقدرتها على الحفاظ على شكلها ولونها مع مرور الوقت.

    غطاء واقٍ

    غطاء واقٍ

    لإبقاء الحلمات المعقّمة صحية

    مقبض أمان دائري

    مقبض أمان دائري

    لإزالة اللهّاية من Philips Avent بسهولة في أي وقت

    9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون لهّاية Philips Avent*

    9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون لهّاية Philips Avent*

    9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون لهّاية Philips Avent (تم الاختبار عبر الإنترنت مع 100 أم، المملكة المتحدة 2012).

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      لهّاية مصنوعة من السيليكون
      2  قطعة
      غطاء واقٍ
      2  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • لا تضعي اللهّاية حول عنق الطفل لتجنب خطر الاختناق.
    • 9 من أصل 10 أطفال يتقبّلون عضّاضة Philips Avent (تم الاختبار عبر الإنترنت مع 100 أم، المملكة المتحدة 2012).
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