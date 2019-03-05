تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب

يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها.