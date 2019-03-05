SCF262/06
تسهيل عملية انتقال طفلك إلى الشرب من الكوب
يساعد كوب التدريب على الشرب Natural الجديد طفلك في الانتقال بسهولة من الشرب من الرضّاعة إلى الشرب من كوبه الأول. سيتمكن طفلك من إمساك الرضّاعة بمفرده بفضل المقبضَين الناعمَي الملمس، والشرب من الحلمة التي اعتاد عليها.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تساعد مقابض كوب التدريب طفلكِ على إمساك الكوب والشرب منه بشكل مستقل. تم تصميم هذه المقابض لتناسب الأيدي الصغيرة لكي يتمكن الطفل من الإمساك بها بسهولة، وهي مغطاة بالمطاط لتوفير قبضة غير قابلة للانزلاق.
صمام مضاد للمغص مصمم لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك، وللمساعدة على تخفيف المغص والانزعاج.
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إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/أكواب My First Big Kid. يمكنكِ من ثمّ المزج بينها للحصول على الكوب المثالي الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلكِ.
تصميم لولبي مرن يتضمن بتلات مريحة وفريدة لإتاحة حلمة مرنة، وهو ما يتيح رضاعة طبيعية بدرجة أكبر من دون انقباض الحلمة.
تم تصنيع كوب Natural من Philips Avent من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).
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