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Philips Avent

شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

SCF292/13
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    SCF292/13
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة Out & About الخالية من مادة BPA مصممة مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة Out & About الخالية من مادة BPA مصممة مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة Out & About الخالية من مادة BPA مصممة مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    مضختنا الفريدة Out & About الخالية من مادة BPA مصممة مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات

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      تم تصميمها لتأمين الراحة

      مستوحاة من الطبيعة

      • مجموعة جاهزة للاستعمال في أي مكان
      مع حقيبة سفر معزولة وعبوات للتبريد

      مع حقيبة سفر معزولة وعبوات للتبريد

      كل ما تحتاجين إليه للحفاظ على كمية الحليب التي توفرينها ولشفط حليبك وتخزينه حين تكونين بعيدةً عن طفلك.

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

      ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.

      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

      بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

      يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

      يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        فولتية
        100 إلى 240  فولت
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المحتويات

        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        2  قطعة
        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        2  قطعة
        عبوة للتبريد
        2  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        1  قطعة
        قطع الغيار
        1  قطعة
        حاوية حليب الأم (260 مل/ 9 أونصات)
        1  قطعة

      • المحتويات

        حزمة البطارية
        1  قطعة
        قطع شافطة حليب الأم اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
        1
        حقيبة سفر مصنوعة من الألياف الدقيقة
        1  قطعة
        سلك الطاقة
        1  قطعة

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