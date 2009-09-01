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  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

    SCF302/01

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    تضمن شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة SCF302/01 من Philips Avent والخالية من مادة BPA فعاليةً محسّنة، فمن المثبت سريريًا أنها تقوم بشفط كمية أكبر من الحليب مقارنة بشافطة الحليب الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية

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    تم تصميمها لتأمين الراحة

    شافطة حليب الأم مستوحاة من الطبيعة

    وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

    وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

    تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

    التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

    التعرّف على وتيرة الشفط ومتابعتها

    ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.

    المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

    المزيد من الحليب، بطريقة طبيعية

    يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك

    الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

    الاستعانة بالطاقة الكهربائية وطاقة البطارية والدليل

    بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.

    شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

    يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

    المواصفات التقنية

    • الطاقة

      فولتية
      بقدرة 100 - 240  فولت

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      حاوية لحليب الثدي (125 مل/4 أونصات)
      1  قطعة
      حامل الرضّاعات/غطاء القمع
      1  قطعة
      Electronic Breast Pump
      قطعة واحدة
      Battery pack
      1  قطعة
      حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
      1  قطعة
      Newborn nipple travel pack
      1  قطعة
      Spare parts
      1  قطعة
      قطع شافطة حليب الأم اليدوية للاستخدام حين لا تتوفر الطاقة
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    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

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