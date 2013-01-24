تم تصميمها لتأمين الراحة
تم تصميم شافطة حليب الأم الكهربائية Out & About الفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية توفر لك إمكانية التحكّم من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
تم تصميم شافطة حليب الأم الكهربائية Out & About الفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية توفر لك إمكانية التحكّم من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميمها لتأمين الراحة
تم تصميم شافطة حليب الأم الكهربائية Out & About الفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية توفر لك إمكانية التحكّم من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
تم تصميم شافطة حليب الأم الكهربائية Out & About الفريدة من Philips Avent والخالية من مادة BPA مع ذاكرة إلكترونية توفر لك إمكانية التحكّم من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته. إكتشف كلّ المميزات
بالإضافة إلى الطاقة الكهربائية، يمكن تشغيل شافطة حليب الأم الإلكترونية الأحادية هذه بواسطة طاقة البطارية كما يمكن استخدامها كشافطة يدوية لمرونة كاملة.
ذاكرة إلكترونية تتعرّف على وتيرة الشفط وتتابعها بلمسة زر واحدة.
يؤدي شفط الحليب إلى جعل حليبك متوفراً، حتى عندما يتعذّر عليك التواجد مع طفلك
تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.
كل ما تحتاجين إليه للحفاظ على كمية الحليب التي توفرينها ولشفط حليبك وتخزينه حين تكونين بعيدةً عن طفلك.
يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.
الطاقة
بلد المنشأ
المحتويات
مراحل النمو
SCF254/61
SCF254/24
SCF156/00
SCF254/02
SCF618/10
SCF603/25
SCF157/02