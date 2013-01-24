تم تصميمها لتأمين الراحة
صُممت شافطة حليب الأم الفريدة والخالية من مادة BPA-Free من Philips AVENT مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
صُممت شافطة حليب الأم الفريدة والخالية من مادة BPA-Free من Philips AVENT مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.
تم تصميمها لتأمين الراحة
صُممت شافطة حليب الأم الفريدة والخالية من مادة BPA-Free من Philips AVENT مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
صُممت شافطة حليب الأم الفريدة والخالية من مادة BPA-Free من Philips AVENT مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.
الطاقة
المحتويات
المحتويات
SCF157/02
SCF156/00