انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

إن الكوب السحري من Philips Avent الخالي من مادة BPA يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، كما يسهل الشرب منه. تتلاءم الفتحات المزودة بصمامات مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرّب.