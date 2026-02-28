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Aventكوب للأطفال

SCF602/42

انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب.

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العلامة التجارية التي توصي بها الأمهات حول العالم 1

لا تسرب، يسهل الشرب منه

انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

  • سعة 260 مل

  • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

  • مع قمع طري ومقابض

يتحكم صمام سحري مبتكر في التدفق لمنع التسرب

يتحكم صمام سحري مبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة

قمع صلب، مثالي للأطفال الذين تنمو أسنانهم

مقياس السعة متوفر على الكوب

مقياس السعة متوفر على الكوب

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. خالية من مادة BPA بنسبة 0%، وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 10/2011. 