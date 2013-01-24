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Philips Avent

كوب للأطفال

SCF606/01
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل
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    Philips Avent كوب للأطفال

    SCF606/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    النظافة أثناء التنقل

    يشكّل كوب الشرب Avent من Philips للأطفال الصغار خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من استخدام الرضّاعة إلى الكوب. ويحافظ الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على القمع نظيفًا بشكل دائم، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    يشكّل كوب الشرب Avent من Philips للأطفال الصغار خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من استخدام الرضّاعة إلى الكوب. ويحافظ الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على القمع نظيفًا بشكل دائم، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه إكتشف كلّ المميزات

    النظافة أثناء التنقل

    يشكّل كوب الشرب Avent من Philips للأطفال الصغار خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من استخدام الرضّاعة إلى الكوب. ويحافظ الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على القمع نظيفًا بشكل دائم، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    يشكّل كوب الشرب Avent من Philips للأطفال الصغار خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من استخدام الرضّاعة إلى الكوب. ويحافظ الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على القمع نظيفًا بشكل دائم، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه إكتشف كلّ المميزات

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      لا تسرب، يسهل الشرب منه

      • سعة 200 مل
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      • مع قمع طري ومقابض
      قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

      قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

      يتحكّم الصمام المبتكر الخاص بكوب القمع من Philips Avent في التدفق ويضمن عدم حدوث أي تسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة

      قمع طري ومرن لتأمين تنفيذ الخطوة الأولى بطريقة سهلة

      قمع طري ومرن لتأمين تنفيذ الخطوة الأولى بطريقة سهلة

      يُعد القمع الطري والمرن مثالياً لتأمين الانتقال من الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب

      قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

      قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

      يمكن استخدام الأكواب والأقماع والمقابض مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم مباشرةً أو استخدام الحلمة بدلاً من القمع عند إرضاع الطفل. كما يمكن وضع المقابض والقمع الطري على الرضّاعة لتأمين عملية انتقال سهلة من الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      تصاميم تشكل قصة تعليمية

      تشجّع التصميمات الملونة على التعلّم الممتع: التعرّف على الحيوانات والفاكهة، وعدّ التفاح واكتشاف مصدر الطعام. ويزداد تطوّر التصميمات مع تقدم عمر الطفل.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        كوب مزيّن سعة 200 مل / 7 أونصات
        1  قطعة
        غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه
        1  قطعة
        مقابض التدريب
        1  قطعة
        قمع طري
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

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