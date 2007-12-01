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  • نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    Philips Avent VIA حاويات حليب الأم من Avent

    SCF612/10

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.

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    Philips Avent VIA حاويات حليب الأم من Avent

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    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    كوب لتخزين الحليب

    • حقيبة
    سهلة التنظيم

    سهلة التنظيم

    أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تتبّع التواريخ والمحتويات

    غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

    غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

    لتخزين ونقل آمنين

    مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

    مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

    مثالية للتخزين والنقل

    تتلاءم مع كل شافطات حليب الأم والحلمات من Philips Avent

    تتوافق حاويات تخزين حليب الأم مع كل شافطات حليب الأم والحلمات من Philips Avent.

    للاستخدام في الثلاجة/المجمدة

    يمكن تخزين أكواب Philips Avent في الثلاجة أو المجمدة ويمكن تنظيفها في الجلاية

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      غطاء كوب تخزين الحليب
      10  قطعة
      وصلة كوب تخزين الحليب
      2  قطعة
      كوب VIA معقّم مسبقًا (180 مل/6 أونصات)
      10  قطعة

    • الوظائف

      مانع للتسريب
      نعم
      غطاء يُفتح بالتدوير
      نعم

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً

    • التصميم المدمج

      مثالي للخروجات
      نعم
      منتج مثالي للسفر
      نعم
      سهل التخزين
      نعم

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