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Philips Avent VIA

مجموعة أدوات إطعام الأطفال

SCF613/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة نظام واحد - خيارات عدة
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    Philips Avent VIA مجموعة أدوات إطعام الأطفال

    SCF613/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات وموفر للمساحة، ومصمم خصيصًا لينمو مع طفلك. إن أكواب VIA مثالية لتخزين الوجبات اللذيذة المحضّرة في المنزل ونقلها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent VIA مجموعة أدوات إطعام الأطفال

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات وموفر للمساحة، ومصمم خصيصًا لينمو مع طفلك. إن أكواب VIA مثالية لتخزين الوجبات اللذيذة المحضّرة في المنزل ونقلها.

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات وموفر للمساحة، ومصمم خصيصًا لينمو مع طفلك. إن أكواب VIA مثالية لتخزين الوجبات اللذيذة المحضّرة في المنزل ونقلها.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent VIA مجموعة أدوات إطعام الأطفال

    نظام واحد - خيارات عدة

    VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات وموفر للمساحة، ومصمم خصيصًا لينمو مع طفلك. إن أكواب VIA مثالية لتخزين الوجبات اللذيذة المحضّرة في المنزل ونقلها.

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      نظام واحد - خيارات عدة

      نظام تخزين خالٍ من مادة الـ BPA‏

      سهلة التنظيم

      سهلة التنظيم

      أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تتبّع التواريخ والمحتويات

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين

      مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

      مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

      مثالية للتخزين والنقل

      مثالي لتخزين طعام الأطفال

      مثالي لتخزين طعام الأطفال

      كوب قوي وقابل للتكديس ومقاوم للتسرب ويسهل وضع علامة عليه يوضع في البراد أو الثلاجة. استخدم أكواب VIA لتخزين الوجبات الكاملة والوجبات الخفيفة المنزلية والطعام المنزلي الذي يؤكل بالأصابع.

      يلائم منتجات Philips Avent الأخرى

      استخدم الكوب نفسه للتخزين وكطبق. سخّن الطعام بواسطة جهاز التسخين الرقمي أو الرضّاعات الكهربائية وطعام الأطفال من Philips Avent.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم
        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم
        ملعقة فطام
        2  قطعة
        غطاء كوب تخزين الحليب
        20  قطعة
        كوب فيا معقّم مسبقاً (سعة 180 مل/ 6 أونصات)
        10  قطعة
        كوب التخزين (240 مل/8 أونصات)
        10  قطعة
        دليل وصفات طعام
        1  قطعة

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