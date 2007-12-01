SCF613/20
نظام واحد - خيارات عدة
VIA عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستعمالات وموفر للمساحة، ومصمم خصيصًا لينمو مع طفلك. إن أكواب VIA مثالية لتخزين الوجبات اللذيذة المحضّرة في المنزل ونقلها.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تتبّع التواريخ والمحتويات
لتخزين ونقل آمنين
مثالية للتخزين والنقل
كوب قوي وقابل للتكديس ومقاوم للتسرب ويسهل وضع علامة عليه يوضع في البراد أو الثلاجة. استخدم أكواب VIA لتخزين الوجبات الكاملة والوجبات الخفيفة المنزلية والطعام المنزلي الذي يؤكل بالأصابع.
استخدم الكوب نفسه للتخزين وكطبق. سخّن الطعام بواسطة جهاز التسخين الرقمي أو الرضّاعات الكهربائية وطعام الأطفال من Philips Avent.
بلد المنشأ
المادة
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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