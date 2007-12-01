نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.